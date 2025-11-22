El 1x1 del Barça ante el Athletic

Hansi Flick sorprendió en el regreso al Camp Nou con un once plagado de novedades para enfrentarse al Athletic Club de Ernesto Valverde. En la portería, Joan García confirmó su esperado regreso tras un tiempo de parón en el que Szczesny ha tenido la responsabilidad bajo palos.

El técnico alemán situó a Gerard Martín en el centro de la zaga, acompañando a Pau Cubarsí, mientras Jules Koundé y Alex Balde ocuparon los carriles. Por delante, un centro del campo inédito con Eric García en el papel de pivote y Fermín López y Dani Olmo con mayor libertad.

En el ataque, ante la ausencia de Marcus Rashford y esperando que Raphinha pueda disputar algunos minutos en la recta final, Flick alineó a Lamine, Ferran Torres y Lewandowski.

7 Joan Garcia, Portero Atento Regresaba al once titular tras un parón obligado por lesión. Desde el principio demostró su velocidad en las salidas para evitar sustos con la línea adelantada del Barça (fundamental) y su tranquilidad a la hora de sacar la pelota con el pie. Ni un solo despiste y una buena parada a un remate a bocajarro.

7 Jules Koundé, Defensa Compenetrado Se le vio más concentrado que otros días y mezcló bien con Lamine y Fermín en la derecha. Tuvo que marcar a Nico Williams y el '10' del Athletic apenas generó jugadas de peligro.

7 Pau Cubarsí, Defensa Inteligente Gran lectura del partido tanto con balón como sin él. Sin arriesgar más de la cuenta, pero siempre encontrando la mejor solución. Su desplazamiento fue una solución a la presión alta del Athletic y mantuvo su espalda bien cubierta con velocidad.

7 Gerard Martín, Defensa Cómodo Le tocó jugar de central y lo hizo con la naturalidad a la que nos tiene acostumbrados para afrontar cualquier situación. Firme a la hora de mantener la líne alta, veloz para el uno contra uno y sólido por arriba. Es un jugador muy difícil de superar para los rivales.

7 Alejandro Balde, Defensa Ágil Sus conducciones y su velocidad siempre son una solución con balón para el equipo de Flick. Se le vio fino físicamente y ofensivo como de costumbre, aprovechando que Gerard Martín podía cubrirle las espaldas atrás. Le faltó algo más de precisión en los centros. Dio el susto tras un golpe en la cabeza, pero se recuperó sin problemas.

6 Eric Garcia, Defensa Sólido Fue el encargado de sostener al equipo ante cualquier ataque rival, acompañado por dos jugadores con clara vocación ofensiva como Olmo y Fermín. Le faltó algo más de precisión en acciones concretas con balón.

8 Fermín López, Centrocampista Indetectable Físicamente está pletórico y tiene la técnica y capacidad pulmonar para trenzar jugadas combinativas, conducciones y desmarques que son una pesadilla para el rival. Los rivales no encuentran la forma de pararle debido a su movilidad. Tuvo el gol tras un buen pase de Ferran, pero el control se le escapó un poco.

6 Dani Olmo, Centrocampista Dinámico Le tocó jugar más pegado a la base, junto a Eric García, dejando a Fermín más libertad para volar. Dejó buenos detalles técnicos y un remate que se fue muy cerca del palo, aunque también añoró más continuidad con balón. Tuvo una pérdida peligrosa en la recta final.

8 Lamine Yamal, Delantero Atrevido Partido marca de la casa, con jugadas de magia que solo puede hacer él. Siempre tuvo a Yuri pegado y varias ayudas al lateral del Athletic, pero encontró la forma de brillar. Su pase con el exterior a Ferran en el segundo gol es una maravilla.

8 Ferran Torres, Delantero Incisivo Buscó una y otra vez la forma de llegar a la portería rival. Se entendió bien con Balde y le dio un pase a Fermín de mucho nivel. No negocia un esfuerzo ni hacia atrás ni en los desmarques de ruptura. Le anularon un gol por fuera de juego, pero pudo marcar en la última jugada tras un contraataque de libro.