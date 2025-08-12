El Barça, muy atento al traspaso de Abde

El Barça está a la espera de conocer la resolución del informe médico de Ter Stegen y de si se aprueban la venta de los asientos VIP del Spotify Camp Nou, dos operaciones que le permitirían llevar a cabo las siete inscripciones que le faltan. Sin embargo, poco a poco, el club azulgrana va recibiendo pequeños ingresos extraordinarios que, a principio del mercado, quizá no se esperaban. En este sentido, el último podría llegar desde la capital de Italia.

El periodista Gianluca Di Marzio ha explicado que la Roma estaría interesada en incorporar a Abde Ezzalzouli a su equipo. El club ya había mostrado interés en el jugador del Betis en las últimas semanas, al que también seguía el Como, y ahora parece que este va a más.

El movimiento sería una gran noticia para el Barça, quien aún conserva un 20% de una futura venta del internacional marroquí. No obstante, en un principio, cuando la entidad barcelonista traspasó a Abde al Betis, se quedaron con un 50% de sus derechos, pero está cifra acabó disminuyendo considerablemente después de que estos facilitaran la salida de Vitor Roque al Palmeiras el invierno pasado, pese a tenerlo con contrato de cesión.

La @OfficialASRoma, per il ruolo di esterno, torna a pensare ad Abde Ezzalzouli del Betis — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 11, 2025

El delantero de 23 años llegó al conjunto verdiblanco después que en 2023 pagaran al Barcelona 7,5 millones de euros por su fichaje. Ahora, desde Italia apuntan que la Roma estaría dispuesta a ofrecer hasta 20 millones para hacerse por sus servicios para los próximos años. Por eso mismo, si esta operación sigue adelante, el club catalán se embolsaría unos 4 millones de euros.

Un jugador importante para el Betis

La temporada pasada, Abde disputó 2.932 minutos repartidos 49 partidos. Durante estos encuentros, el ex del Barça repartió cinco asistencias y anotó nueve tantos entre todas las competiciones, donde destacan los cuatro goles que marcó en la Conference League.

En este sentido, el atacante fue el único jugador del Betis que vio portería en la final del torneo europeo en la derrota contra el Chelsea por 1 gol a 4. Precisamente, el jugador fue el encargado de abrir el marcado en el minuto 9.