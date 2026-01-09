El central tapado que el Barça tiene en su lista de fichajes

No es un secreto que el Barça está estudiando con mucha atención el mercado de centrales para reforzarse de cara al próximo proyecto deportivo. El club blaugrana tiene claro que es el momento de incorporar a un defensor indiscutible y, a ser posible, de perfil zurdo. La dirección deportiva ha tenido contactos con varios nombres como Nico Schlotterbeck (Dortmund), Bastoni (Inter) o Guéhi (Crystal Palace-en este caso es diestro), pero hay un tapado que se suma a la lista. Se trata del internacional holandes Micky Van de Ven, futbolista que desea salir sí o sí del Tottenham este verano y que vería con buenos ojos vestir de blaugrana.

Desde la dirección deportiva ven el fichaje del central como una operación estratégica y confían en que habrá recursos disponibles para afrontar una operación de alto nivel. El principal handicap es que la competencia es muy dura y los perfiles zurdos van muy buscados en el mercado, pero hay optimismo porque algunos futbolistas priorizarían la opción del Barça si deciden salir de sus equipos. Quien llama más la atención es Bastoni, jugador que no para de realizar guiños a través de sus redes sociales, aunque su precio puede superar los 80 millones de euros, una cifra que el Barça no está dispuesto a asumir. Bastoni está en el punto de mira del Chelsea y eso complica aún más las cosas a nivel de tasación.

Es por ello que el Barça está muy atento a posibles movimientos de mercado y ahí es dónde entra la figura de Van de Ven, uno de los mejores jugadores del Tottenham y un futbolista en clara progresión. El holandés quiere finalizar su ciclo tanto en el club londinense como en la Premier League y estaría encantado de vestir de blaugrana. Su perfil se adapta al estilo del Barça y puede jugar como lateral zurdo sin problemas. Tiene buena salida de balón, es rápido y a sus 24 años tiene toda una carrera por delante.

Van de Ven llegó al Tottenham en el 2023 procedente el Wolsfburgo por 40 millones de euros. Se formó en el Volendam, triunfó en la Bundesliga y en el Tottenham es titular indiscutible. Tiene una tasación de 65 millones de euros y el Tottenham siempre es un equipo complicado para negociar, pero desde Inglaterra avisan que la decisión del futbolista en marcharse es firme y que desea cortar su contrato a partir de junio. El Tottenham, en caso de venta, priorizaría un club que no fuese de la Premier League.

El internacional holandés declaró hace muy poco que su gran ídolo futbolístico era Carles Puyol por su intensidad sobre el terreno de juego y por cómo lideraba al Barça en su faceta de capitán. Su nombre está en la lista a la espera de acontecimientos y puede ir ganando enteros porque la opción Scholtterbeck está muy complicada, Guéhi parece que va a seguir en la Premier y Bastoni es el gran sueño pero se intuye inalcanzable.