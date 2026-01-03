El Barça, muy atento a Roberto Rosado

Hace solo unos días, el Real Madrid y el Cádiz hacían oficial el anuncio del traspaso de Guille Fernández al conjunto madridista. Un lateral derecho de 18 años, internacional en las categorías inferiores de la selección española y que pasaba por ser uno de los valores más firmes de la cantera del Cádiz. Ninguno de los clubs quiso comunicar el importe del traspaso económico, aunque sí algunas fuentes estiman en 500.000 euros de fijo más diversos bonos en clave de futuro.

Pero Guille Fernández no es la única promesa que se ha formado estos años en la cantera gaditana. De hecho, algunos señalan que la principal joya no es otro que Roberto Rosado. Se trata de un jugador de solo 17 años, que ocupa el lateral izquierdo y que ya sabe lo que es participar en algunos torneos que ha disputado la selección española sub'17.

Desde Cádiz también se asegura que Rosado ha despertado el interés de varios de los grandes clubes europeos. Sin embargo, se apunta que en estos momentos sería el Barça quien habría mostrado una mayor decisión a la hora de incrementar los seguimientos del jugador e incluso contactar con su entorno más directo.

Un defensa total

Roberto Rosado es un lateral izquierdo de 1.82 centímetros con enorme facilidad para dominar toda banda. Su condición de zurdo, con proyección ofensiva, punta de velocidad y solvente en labores defensivas le han convertido en un joven talento especial.

Fuentes del Cádiz se han limitado a constatar que son conscientes que el Barça, y otros clubes punteros, siguen a Roberto Rosado, aunque ni el club azulgrana ni los agentes del jugador han trasladado algún tipo de oferta en firme por el futbolista. Desde el Barça insisten en la obligación de controlar a todos los valores de las diferentes canteras.

En el caso del Barça no hay que olvidar que a caballo del primer equipo y del Barça Atlètic figura Jofre Torrents. A sus 18 años ya sabe lo que es participar en varios partidos del conjunto de Hansi Flick y está llamado a ser una apuesta clave de futuro si confirma la progresión que de él se espera.