El Barça, atento a la 'no' renovación de Yildiz

Aunque solo llevamos dos meses de temporada, los clubes ya empiezan a remover el mercado de cara al próximo año. El Barça tiene la opción de firmar en propiedad a Rashford, pero en la recámara puede tener un 'Plan B' en caso de que lo del inglés no fructifique: Kenan Yildiz.

La estrella de la Juventus es uno de los futbolistas peor pagados de la plantilla y las negociaciones para su renovación están estancadas, según 'La Gazzeta dello Sport'. Con el acuerdo en 'stand by', tres grandes clubes europeos han tocado a su puerta: Chelsea, Arsenal y FC Barcelona, que permanecen atentos a la situación del canterano del Bayern.

El deseo de Yildiz es permanecer en Turín, donde es el nuevo ídolo de la afición. El futbolista de 20 años, nacido en Alemania pero internacional con Turquía, es el máximo asistente del equipo con cuatro pases de gol, y el segundo máximo realizador, solo por detrás de Vlahovic. Además, su camiseta con el 10 a la espalda, heredada de leyendas como Alessandro Del Piero, Roberto Baggio o Michel Platini, es la más vendida en la tienda de la Juventus.

Con la lesión de Bremer, el jugador es el segundo capitán por detrás de Locatelli, lo que demuestra el peso que ha ganado en el vestuario pese a su juventud. Su figura trasciende lo futbolístico: se ha convertido en el rostro más solicitado para campañas publicitarias y actos de club, símbolo del nuevo proyecto de la ‘Juve’ tras años de reconstrucción.

El séptimo peor pagado

Sin embargo, su salario no se corresponde con la enorme calidad del extremo izquierdo. Yildiz, que según el CIES es el jugador más valorado de la Serie A con una tasación de 111 millones de euros, cobra 1,7 millones al año, y solo hay seis futbolistas que ganan menos que él en la plantilla 'bianconera'.

Por ello, la 'Vecchia Signora' plantea renovar su contrato hasta 2030 con un salario de seis millones de euros, lo que le convertiría en el segundo jugador mejor pagado de la Juventus, solo por detrás de Vlahovic, que percibe doce millones de euros e igualado con Jonathan David, llegado a Turín este verano.

La intención del club es blindar al futbolista antes del mercado de invierno para evitar que los grandes europeos entren en la puja. La figura de Giorgio Chiellini, recién incorporado a la estructura deportiva, y del nuevo CEO, Damien Comolli, serán clave en la negociación.