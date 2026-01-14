El Barça, atento a la 'operación Belinho', el nuevo caso Mika Faye

El FC Barcelona no deja nunca de rastrear el mercado, sobre todo en cuanto a lo que a jóvenes promesas se refiere, tal como demuestran fichajes del estilo Roony Bardghji... O los de Mika Faye y Lovro Chelfi, representados por Andy Bara.

Y es que el agente no solo representa a esos jugadores, sino que también a Joan Garcia y Dani Olmo, por lo que su importancia en el Barça parece aumentar cada vez más. En este sentido, llama la atención los movimientos que está siguiendo Belinho, jugador que interesa a los azulgranas y también está representado por el propio Andy Bara.

Los pasos de Belinho parecen seguir una estrategia

Rafael Belinho, centrocampista brasileño de 16 años, ha fichado recientemente por el NK Kustosija, club de la tercera división croata, abandonando el Dinamo de Zagreb. "Ha llegado el momento de dar un nuevo paso. Tras considerarlo detenidamente y consultar con mi familia, he decidido dar un paso adelante para continuar mi desarrollo. Creo que es la mejor decisión para mí y mi familia en este momento", escribió Belinho en sus redes sociales. Y es que este movimiento se enmarca en el contexto de que, hasta que cumpla la mayoría de edad, el Barça no podría incorporarlo con un traspaso de por medio, operación que se facilita mucho al deber negociar con el modesto club de categorías inferiores en vez de con el gigante croata.

Toda esta situación parece ser claramente una estrategia, ya que Andy Bara es inversor del Kustosija y sus representados Mika Faye y Lovro Chelfi siguieron el mismo camino para llegar a la Ciudad Condal. De hecho, ya desde el año pasado se venía informando del interés del FC Barcelona en el mediocampista ofensivo, pues parece ser que el objetivo del propio Belinho pasa por jugar más temprano que tarde en el Spotify Camp Nou.