El Barça atento al nuevo escenario con Gilberto Mora

Gilberto Mora está en el escaparate. Este joven talento, que ayer cumplió 17 años, ha hecho un Mundial Sub-20 brillante con México. Hasta ser eliminado por Argentina en los cuartos de final, estaba siendo una de las estrellas de un torneo en el que, aunque no están las grandes figuras, se está viendo muy buen fútbol en líneas generales.

El prometedor jugador se reintegra ahora a su club, el Tijuana, con el cartel de ser una de las mayores promesas del planeta, seguido de cerca por los grandes clubes. Tendrá que acostumbrarse a lidiar con tamaña presión, lo que no es nuevo para un talento precoz que ya debutó con la absoluta en la Copa Oro, en junio, y que su seleccionador, Javier Aguirre, ya ha dejado entrever que piensa llevárselo al próximo Mundial, donde México será una de las sedes.

El centrocampista, que puede actuar también como extremo, gusta al Barça, que considera que tiene el perfil adecuado para triunfar en el nuevo Spotify Camp Nou si sigue creciendo en la misma dirección. La reacción inmediata de la prensa deportiva de Madrid y las redes sociales madridistas ha sido recordar que el chico es aficionado merengue. Pues, vale. Mastantuono también lo era del Barça y ha terminado en el Bernabéu, después de que Florentino Pérez desembolsara¡61 millones de euros! por el canterano de River Plate, que sigue teniendo a Leo Messi como su ídolo.

No será la cuestión sentimental la que dictamine el destino de Gi Mora, ni de nadie. El fútbol va por otros derroteros.

Su carrera es gestionada por una representante de experiencia contrastada, Rafaela Pimenta, que era la mano derecha del desaparecido Mino Raiola, y que mantiene en su cartera a Haaland. En el fútbol español, si hay alguien que tiene una buena sintonía profesional con la agente brasileña, ese es... Joan Laporta.

Si todo sigue su curso lógico, Mora no se comprometerá con nadie a corto plazo. Barça, Real Madrid, City y Arsenal van tomando posiciones, con, de momento, el PSG fuera de las bazas iniciales.

Habrá que pagar un traspaso al Tijuana y el chico solo puede abandonar su país en octubre de 2026, cuando cumpla la mayoría de edad, lo que, en realidad, supone que tendrá que esperarse hasta enero de 2027 para dar el salto a Europa. Que nadie olvide que también lo tientan desde la MLS, mercado natural para los mexicanos, y que el Inter Miami sueña con unirlo con Messi.

El Barça, que sigue reesstructurándose financieramente, se ve favorecido por el hecho de que el futuro de Mora no se decida de forma inmediata, porque, si no, no tendría ninguna capacidad negociadora. Laporta y Deco serán puntualmente informada de lo que ocurra con este futbolista ambidiestro de técnica exquisita, gol y visión de juego privilegiada. El partido, pues, solo acaba de empezar.