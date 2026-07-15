El Barça, atento a movimientos con Estanis Pedrola

Dentro de la estrategia llevada a cabo por el club los últimos años de 'sembrar' las ventas de las joyas de La Masia de porcentajes de futuros traspasos, el FC Barcelona ha ido recibiendo ingresos importantes. Se nos vienen a la cabeza Todibo, Trincao, Nico González, Ilaix, Collado, Ludovit Reis o Ferran Jutglà, por los que la entidad catalana ha ido haciendo caja (especialmente destacable el caso de Nico).

Estanis Pedrola celebra un gol con Las Palmas. / La Provincia

Y aún hay un buen número de porcentajes repartidos por el viejo continente. Por Jan Virgili tiene el Barça, por ejemplo, un 40%. Por Sergi Domínguez un 20%. Por Dest algo menos. Y por Estanis Pedrola un 50%. Nos detenemos en el caso del extremo de Reus, cuya historia es muy singular y que ya contamos hace un tiempo en SPORT. Su bisabuelo, que llevaba el mismo nombre, fue miembro de la resistencia francesa y fue asesinado por los nazis.

Revulsivo en Las Palmas

Estanis Pedrola jugó cedido la segunda mitad del curso pasado en la UD Las Palmas. Fue un soplo de aire fresco para el equipo, un revulsivo para un Luis García que querría recuperarlo para el Mallorca. El exjugador del Espanyol explotó perfecto las virtudes de un extremo con buen pie, con finalización, dinámica. Un perfil moderno capaz de jugar por ambas bandas.

Estanis Pedrola celebra un gol de Las Palmas en el estadio de Gran Canaria. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Al de Reus no le están faltando pretendientes este verano. Sigue siendo propiedad de la Sampdoria, que lo compró al Barça el curso 2023/24 después de alcanzar la cifra de 10 partidos oficiales con los italianos. 3 millones de euros abonó la 'Samp', mientras que el club barcelonista se guardaba ese 50% de un futuro traspaso y una opción de recompra de siete 'kilos' que expiró en 2025.

Se rompieron relaciones con Las Palmas

De esta forma, en el Barça están pendientes también de la situación de Estanis. Sonó con fuerza hace un par de semanas para el Mallorca, pero no acabó de formalizarse la propuesta oficial (el club bermellón apostó por Luvumbo y Arnau Puigmal en las alas). Inicialmente, la UD Las Palmas también estaba muy interesada en mantener al catalán, pero no cumplió su palabra y finalmente se rompieron las relaciones con el presidente Miguel Ángel Ramírez.

Estanis Pedrola, ex de la UD Las Palmas / Paco Cabrera

Y apareció el Oviedo. 'La Nueva España' adelantó este miércoles el fuerte interés del club ovetense. Actualmente, según ha podido saber SPORT, es el mejor situado y el que está más cerca de hacerse con él, pero todavía no hay nada cerrado.

Último tren para el Barça

En caso de cerrarse una venta por entre 1 y 1,5 millones, el Barça percibiría la mitad, mientras que la Sampdoria se quedaría con el otro 50%. Tiene contrato hasta 2027, por lo que sería la última opción azulgrana por ingresar algo por Estanis. Mika Mármol y Mingueza, por ejemplo, apuraron sus contratos recientemente y los porcentajes de futuros traspasos del Barça quedaron neutralizados.