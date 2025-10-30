El Barça, atento a una 'joyita' brasileña

Gustavo Zabarelli es uno de los futbolistas de la base del São Paulo FC que está en el escaparate y que, en breve, puede dar el salto a Europa. Tiene 16 años, pero cuenta con pasaporte italiano, lo que podría acelerar un traspaso pactado.

Su club, que atraviesa por turbulencias financieras, necesita ingresos y, en los últimos tiempos, se ha desprendido de muchos de sus canteranos, que salen con el sello de haber sido formados en uno de los conjuntos más tradicionales del país.

Su agente, Giuliano Bertolucci, ha recibido ya varios sondeos de clubes del Viejo Continente interesados en atar, cuanto antes, a este centrocampista internacional brasileño Sub-15.

Y, en este escenario, el Barça no pierde detalle de lo que pueda ocurrir con Zabarelli, un ‘10’ de 1,75 m, aún en fase de crecimiento, zurdo, con gol y buenas dotes técnicas, que también puede jugar como extremo derecho a pierna cambiada. Responde al prototipo clásico de ‘10’ de la escuela brasileña, el que lleva la manija y actúa muy cerca del área, por detrás de los delanteros.

Gustavo Zabarelli en un partido del Sao Paulo Sub-17 / Miguel Schincariol

Es un futbolista interesante que, en estos momentos, está realizando unas semanas de entrenamiento en el VfB Stuttgart, dentro del convenio de colaboración entre el club alemán y el Tricolor paulista.

Cuando regrese a su país, en principio, se integrará en el equipo Sub-20, donde ya ha debutado con éxito en este 2025, para empezar la fase preparatoria de la Copa São Paulo de Fútbol Júnior, la tradicional Copinha, que se disputa en el mes de enero.

Zabarelli no solo llama la atención del Barça. Gusta muchísimo al Ajax, que ya fichó a Antony y David Neres del São Paulo, y al Benfica, que tiene en los últimos años una larga lista de apuestas exitosas en el mercado brasileño y argentino. Clubes italianos también están a la expectativa.

La idea del staff del jugador de completar su formación en un club europeo antes de debutar en el profesionalismo encaja con la visión del Barça, que considera que Zabarelli tiene perfil, calidad y entendimiento del juego para integrarse en La Masia.

La buena sintonía existente entre el Barça y el São Paulo puede facilitar la transacción. En las dos últimas ventanas de mercado, el conjunto paulista ha traspasado a cinco de sus canteranos, con muy poca experiencia en el primer equipo o incluso alguno que ni tan siquiera ha debutado: William Gomes, que es una de las grandes sensaciones de la temporada en el Oporto y que ya llama la atención de equipos de la Premier; el centrocampista Matheus Alves y el extremo Henrique Carmo, al CSKA de Moscú; el también extremo Lucas Ferreira, al Shakhtar Donetsk; y el lateral derecho Ângelo, de 16 años, al Racing de Estrasburgo, del grupo Chelsea.