El Barça, atento: Guéhi puede salir en enero

Marc Guéhi, central del Crystal Palace internacional con Inglaterra, termina contrato al finalizar esta temporada y es pretendido por los grandes clubes de Europa por ser una opción muy atractiva como agente libre.

Sin embargo, su club podría tener otros planes respecto a dejarle marcharse gratis en junio, ya que su entrenador no ha cerrado la puerta a una posible salida en el mercado invernal.

Asentado en club y selección

El futbolista de 25 años ya anunció que no tenía intención de prolongar su contrato con el conjunto de la Premier, pese a ser el club que le ha dado la oportunidad de triunfar en la élite. Pero Guéhi no solo está asentado en su equipo, sino también en la selección nacional: con más de 25 partidos portando la camiseta de los 'three lions', viene siendo titular desde la Eurocopa de 2024.

Guéhi, con la selección de Inglaterra / Agencias

Con el Crystal Palace esta campaña ha jugado 17 encuentros, llegando a marcar un gol y a repartir dos asistencias. De hecho, se espera que vuelva a estar disponible desde ya después de que unas molestias lo apartaran del partido ante el Brighton y le imposibilitaran acudir a la llamada nacional. Además, el curso anterior disputó 44 partidos entre Liga, Copa y Copa de la Liga, marcando tres goles gracias a su poderío aéreo y facilitando dos asistencias a sus compañeros.

Ahora, clubes como Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Liverpool, Real Madrid y el propio Barça analizan su situación, pues en poco más de un mes podrá negociar libremente para recalar donde desee a partir de junio de 2026. No obstante, el FC Barcelona no tiene la intención de entrar en una guerra donde quien realice la mejor oferta económica se haga con sus servicios, por lo que habrá que ver hasta qué punto termina por ser una opción firme para recalar en la Ciudad Condal.

Eso sí, toda la situación podría cambiar drásticamente en caso de que algún conjunto se lance a por él en enero, con la intención de adelantarse a la competencia.

Marc Guéhi, deseado por muchos clubes / AP

Desde el Crystal Palace no se descarta una salida invernal

Y es que no sería la primera (ni la última) ocasión en que un jugador que termina contrato seis meses después sale, por un precio más barato, en el mercado inmediatamente anterior a la finalización de su vinculación, y sobre esta posibilidad fue preguntado Oliver Glasner, entrenador del conjunto londinense: "No lo sé, será decisión del club. Marc muestra cada semana que está 100% comprometido con el Crystal Palace". Aun sin cerrar esa puerta, si matizó que no es momento de plantearse esas cuestiones, "tenemos 15 partidos hasta el 10 de enero y no tiene sentido que esté pensando en una posible venta. Por supuesto que estamos preparados para todo, pero no sé qué pasará", concluyó el técnico en la previa del encuentro ante los Wolves.