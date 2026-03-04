El Barça, atento a la gran subasta por Fisnik Asllani

El mercado de fichajes se calienta y el nombre de Fisnik Asllani está marcado en rojo en las agendas de los grandes directores deportivos de Europa. El delantero se ha convertido en el objeto de deseo de la élite europea. Sin embargo, en medio del asedio de petrodólares y gigantes europeos, el FC Barcelona cuenta con una ventaja emocional que puede ser definitiva.

"El Barça es mi sueño"

Tal y como ha revelado en exclusiva el portal alemán Fussballdaten, el jugador de 23 años lo tiene claro. Tras erigirse como máximo goleador en su etapa en el Elversberg de la segunda alemana y consolidarse como una gran promesa de la Bundesliga, Asllani prioriza el conjunto azulgrana entre los clubes que le desean.

Asllani, marcando un gol / EFE

Ya lo dejó claro durante una entrevista en Sport Bild en el mes de octubre, en la que afirmaba que "el club de mis sueños ha sido siempre el FC Barcelona, siempre he querido jugar allí. Me gustaría poder jugar la Champions League algún día. Es importante tener sueños y trabajar duro para conseguirlo"

Esta declaración pública de amor coloca a Deco y a Hansi Flick en una posición privilegiada para negociar por el que podría ser el sustituto de Lewandowski, pero no tendrán la posibilidad de relajarse porque la competencia por el kosovar es feroz.

La subasta europea

El Barça es el destino soñado, pero el talento de Asllani ha despertado el interés de una gran cantidad de pretendientes que están dispuestos a ofrecerle mejores condiciones. Los rumores en Inglaterra y Alemania acechan y el portal germano detalla una lista de competidores que asusta.

La Premier League lo quiere y el poderío económico inglés ya está en movimiento. El Chelsea lo tiene en su lista de prioridades. Tottenham Hotspur y Aston Villa han enviado emisarios para seguirle de cerca. Ven en él al prototipo perfecto de delantero moderno y no tendrían problemas en poner el dinero sobre la mesa para llevárselo lo antes posible.

Fisnik Asllani en acción contra el Borussia Dortmund / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Como es tradición, el Bayern de Múnich no quiere dejar escapar al talento forjado en su propio país y vigila de cerca su progresión. A ellos se suma un Borussia Dortmund siempre atento a pescar a las jóvenes realidades del campeonato.

El 'chollo' de los 30 millones

El Hoffenheim actuó rápido renovando su contrato hasta 2029, con la clásica postura oficial de que el jugador "no está en venta". Sin embargo, la realidad del mercado es otra: su contrato esconde una cláusula de rescisión de 30 millones de euros.

Sus ocho goles y cinco asistencias en 25 partidos lo avalan y, teniendo en cuenta que su valor de mercado se ha disparado meteóricamente en el último año y medio (de 1,2 a 30 millones, según Transfermarkt), en Alemania ya tildan esta cifra como el posible 'chollo del mercado'. Una cantidad que, si bien es accesible para los gigantes ingleses, obligará al FC Barcelona a hacer ingeniería financiera si quiere cumplir el sueño del jugador y evitar que el punta acabe vistiendo otra camiseta.

Asllani tiene prisa, la Premier no descansa, la Bundesliga no le pierde de vista y el Barça sigue sin concretar el movimiento de mercado más allá del final de contrato de Lewandowski. Eso sí, el kosovar tiene una clara predisposición a jugar en el Camp Nou. Deseos que pueden chocar con la realidad.