El Barça, atento a la gran joya del Ajax

El Ajax es un club que forma talento, aunque no está pasando por sus mejores momentos. El club holandés vive instalado en una crisis deportiva acuciante y ha perdido toda posibilidad de ganar la Liga. Han firmado a Jordi Cruyff como director deportivo para intentar reflotar la nave y la única gran noticia es la irrupción de otro joven jugador que apunta a estrella. Mika Godts, extremo de 20 años, se ha convertido en la gran estrella del equipo y está llamando muchísimo la atención en el mercado. El Barça le ha seguido en directo en diversas ocasiones sin dar un paso al frente aunque es uno de los equipos que más interés ha demostrado.

Godts es un extremo muy vertical. Rápido y con un gran uno contra uno. Su gran handicap era la definición, pero este curso ya lleva 10 goles y nueve asistencias y, sin duda, es el futbolista más determinante del equipo. Suele jugar por banda izquierda, a pie cambiado, y se ha convertido en un futbolista determinante y diferencial.

Según 'Voetbal International', el Barça está muy atento a sus evoluciones junto al Arsenal. Son los dos equipos que en más ocasiones han seguido en directo al futbolista, aunque hay clubs que sí se han mostrado más decicidos a contratarle. El Nápoles llegó a contactar con el Ajax en las últimas semanas, mientras que Roma y Stuttgart han hablado ya con el entorno del futbolista.

La tasación actual de Godts es de 15 millones de euros, pero el Ajax por ahora no quiere vender salvo que llegue una oferta fuera de mercado. Creen que debe liderar la reconstrucción del equipo a partir del próximo proyecto y están convencidos de que puede crecer mucho más como futbolista. Las relaciones entre Ajax y Barça siempre han sido muy fluidas y se han dado numerosas operaciones de traspaso en los últimos años, por lo que el club blaugrana podría tener cierta preferencia. El hecho de que Jordi Cruyff esté en el Ajax también ayuda.

Por el momento, el Barça desea incorporar a Rashford de forma definitiva el próximo verano y esa es la prioridad para el extremo. Hay una opción de compra por 30 millones de euros a ejecutar en verano, pero el futbolista debería rebajarse el salario. El club blaugrana cuenta con él si las cifras cuadran.