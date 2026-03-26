El Barça, atento al fichaje de Fisnik Asllani: el delantero comparte una imagen que desata todos los rumores

En la era de las redes sociales, ningún detalle es casualidad. Los futbolistas saben perfectamente que cada imagen que comparten es analizada con lupa y, en esta ocasión, el protagonista no ha sido otro que Fisnik Asllani. El delantero del Hoffenheim, uno de los nombres de moda en el panorama europeo, ha lanzado lo que en la Ciudad Condal ya se interpreta como un guiño en toda regla al FC Barcelona.

El internacional kosovar compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de fotografías bajo el título "The month of Ramadan in pictures (El mes de Ramadán en imágenes)", donde mostraba su día a día y su lado más personal durante estas fechas tan señaladas.

Captura de pantalla del carrusel de imágenes de la cuenta @fisnikasllani / @fisnikasllani

Sin embargo, los aficionados culés más avispados no han tardado en hacer viral una de las instantáneas: en ella, se ve a Asllani jugando al videojuego Fortnite mientras disfruta, en una pantalla reducida, del duelo entre el Barça y el Newcastle United.

En redes sociales ha surgido la duda entre los seguidores blaugrana: ¿Un simple aficionado al buen fútbol o un mensaje de cara al próximo mercado de fichajes? Conociendo cómo se mueve el entorno de las estrellas emergentes, cuesta creer en las coincidencias.

Ya lo dejó claro durante una entrevista en Sport Bild en el mes de octubre, en la que afirmaba que "el club de mis sueños ha sido siempre el FC Barcelona, siempre he querido jugar allí. Me gustaría poder jugar la Champions League algún día. Es importante tener sueños y trabajar duro para conseguirlo"

El Barça, atento a sus pasos

Este 'guiño' llega en el momento de mayor ebullición sobre su futuro. Tal y como informábamos en SPORT, la dirección deportiva blaugrana tiene el nombre del delantero de 23 años subrayado en rojo en su agenda.

Fisnik Asllani of Hoffenheim (L) in action against Waldemar Anton of Dortmund (R) during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and TSG Hoffenheim in Dortmund, Germany, 07 December 2025 / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Deco es consciente de que hay que preparar el terreno para el ataque del futuro y Asllani encaja perfectamente en el perfil: juventud, una envergadura imponente (1,91 m) y una envidiable capacidad para asociarse lejos del área.

No obstante, en las oficinas del Spotify Camp Nou saben que no estarán solos en la puja. Equipos como el Bayern de Múnich, el Chelsea o el Tottenham ya están afilando los colmillos para llevarse al jugador este mismo verano, en una operación que no bajará de los 30 millones de euros.

Números interesantes

El interés de los gigantes europeos, incluido el Barça, no es fruto de un par de buenos partidos. Convertido en la referencia absoluta del TSG 1899 Hoffenheim, Asllani no solo destaca por su imponente físico, sino por su efectividad letal y su trabajo incansable en la presión. Acumula 9 goles y 6 asistencias en todas las competiciones, lo que lo avala como uno de los '9' más en forma del viejo continente.

Con el mercado estival a la vuelta de la esquina, el futuro incierto de Lewandowski y Ferran, y la gran subasta a punto de comenzar, el jugador ya ha movido ficha. La foto viendo al Barça no ha pasado desapercibida ni en Múnich, ni en Londres, ni por supuesto en la directiva culé.