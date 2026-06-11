El Barça, atento al debut mundialista del 'Pedri mexicano'

Llegó el día. Este jueves 11 de junio comienza el mes futbolero por excelencia con el arranque del Mundial 2026. Y uno de los nombres que más miradas atraerá es el de la perla mexicana Gilberto Mora. Comparado con Pedri debido a su talento y visión de juego, la joya del Club Tijuana es el jugador más joven de todo el torneo.

La dirección deportiva del FC Barcelona, liderada por Deco, sigue con especial atención la evolución del 'bombero', como lo apodan en México por aparecer siempre en los momentos importantes y cuando su equipo más lo necesita.

No se trata de una operación inminente ni de un seguimiento obsesivo, pero los informes que llegan desde hace meses sobre el mediocentro son muy positivos y el club blaugrana mantiene un ojo puesto en él como uno de los talentos emergentes del continente americano.

Mora, que cumple 18 años en octubre, es un centrocampista diestro con gran capacidad para desbordar, asistir y llegar al gol. Su precocidad es asombrosa: ya es importante con la selección absoluta de México, ganó la Copa Oro siendo todavía un adolescente y demostró en el Mundial Sub-20 una madurez y una calidad que lo sitúan como uno de los grandes proyectos del fútbol mexicano.

En la medular mexicana, Mora competirá por el puesto de titular con Brian Gutiérrez, otro joven talentoso que también está generando mucha expectación. Esa competencia interna en el 'Tri' de Javier Aguirre solo puede beneficiar al crecimiento de ambos.

El más joven del Mundial

Gilberto Mora será el jugador más joven del Mundial 2026. Debutará con 17 años y 240 días, aunque seguirá lejos del récord de precocidad que ostenta el norirlandés Norman Whiteside, quien jugó el Mundial de España 1982 con apenas 17 años y 41 días.

Desde el Barça se valora su buen trato de balón en espacios reducidos y su mentalidad ganadora, características que encajan en el perfil de cantera y proyección que busca el club. Por ahora, el enfoque está en disfrutar y analizar su rendimiento en el mayor escenario posible: un Mundial en casa para México (junto a Estados Unidos y Canadá).

Si Mora confirma en el torneo lo que ya ha mostrado en la Liga MX y en las categorías inferiores, su nombre seguirá sonando con fuerza en los despachos de los grandes de Europa durante los próximos meses. El Barça, como otros clubes top, estará atento.