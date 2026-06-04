El Barça, muy atento a los 'otros azulgranas' del Mundial: ¿Qué se espera de ellos?

Un total de 15 futbolistas del FC Barcelona estarán presentes en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que dará el pistoletazo de salida el próximo 11 de junio. Pero no serán los únicos 'azulgranas' a seguir, pues el mercado ya está en plena ebullición y varios futbolistas en la órbita del Barça también acudirán a la cita mundialista. Seguro que tanto desde la dirección deportiva del club como en los propios aficionados se seguirá con atención la evolución de Julián Álvarez y Bernardo Silva, pero también el de otros que se mantienen en el radar, como Marc Cucurella, Omar Marmoush o Harry Kane. Futbolistas llamados a tener un rol protagonista en sus respectivas selecciones, pero que llegan en diferentes circunstancias. Las analizamos en SPORT.

El misilazo de Julián Álvarez que puso de nuevo las tablas en el marcador / Champions

Julián Álvarez: el acompañante de Messi en el ataque de Argentina

Será la segunda cita mundialista de Julián Álvarez, el gran sueño del FC Barcelona en la punta de ataque. El actual futbolista del Atlético de Madrid lleva años luchando deportivamente por el puesto con Lautaro Martínez y le ha ganado la partida al del Inter de Milán en el 4-4-2 más clásico que está formando últimamente Lionel Scaloni. Así ha sido al menos durante las eliminatorias. Otra opción es formar arriba con Lautaro y Leo por detrás de ello, pero en todo caso, la 'araña' se ha ganado el puesto. Ya lo hizo en el pasado Mundial, donde pasó de ser suplente del 'toro' a titular. Sumó cuatro goles en Catar 2022.

Julian Alvarez - Argentina / EFE/AFP

Con el Atlético de Madrid, ha sumado esta temporada 20 goles en 49 partidos. El Mundial 2026 puede ser, a sus 26 años, el de su confirmación definitiva y el pasaporte hacia un Barça cada vez más convencido de que es el futbolista a fichar.

Los números de Julián Alvarez Con el Atlético de Madrid 2025/2026: 20 goles y 9 asistencias en 49 partidos. Con la selección de Argentina (total): 14 goles en 51 partidos.

Bernardo Silva: indiscutible para Bob Martínez en Portugal

Bernardo Silva, de 31 años, debutó muy joven con la selección de Portugal, en 2015, y afronta el que será su tercer Mundial tras ser titular en 2018 y en 2022. Clave en la conquista de la última UEFA Nations League, el futbolista pretendido por el FC Barcelona ha decidido concentrarse en el campeonato y aplazar la decisión sobre su futuro. Uno de los aspectos que se han destacado es que en el Barça, además del interior, podría ocupar el extremo diestro cuando Lamine Yamal no pudiera jugar o necesitara descanso. Y el catalán Roberto Martínez da la razón a estos argumentos, pues el el 4-3-3 de Portugal su principal rol se ubica partiendo desde la banda, aunque centrando constantemente su posición para crear superioridad numérica en el centro del campo.

Bernardo Silva, con el trofeo de la UEFA Nations League / EFE

Con el Manchester City ha vuelto a ser un fijo para Pep Guardiola, pues Bernardo ha disputado 53 partidos (de Premier no se perdió ni uno), ha marcado 3 goles y ha repartido 5 asistencias.

Los números de Bernardo Silva Con el Manchester City 2025/2026: 3 goles y 5 asistencias en 53 partidos. Con la selección de Portugal (total): 14 goles y 29 asistencias en 107 partidos.

Marc Cucurella, importante con España / RFEF

Marc Cucurella: el carril izquierda de la Roja es suyo a la espera del retorno

A Marc Cucurella no le penalizará la mala temporada del Chelsea. Los 'blues' se han quedado sin clasificación europea y el de Alella tiene ganas de salir. Aun así, y el carrusel de cambios en el banquillo, lo ha jugado casi todo (50 partidos) con 1 gol y 4 asistencias. Luis de la Fuente es un seleccionador que mira más hacer su propio equipo que cómo le ha ido la temporada a sus jugadores en sus respectivos equipos (ahí está el caso de Unai Simón en la portería). Y con la Roja, el lateral izquierdo es suyo, pese a la fuerte competencia con otro catalán, Alejandro Grimaldo. Tras ser clave en la conquista de la Eurocopa, el que arranca en una semana será su primer Mundial, a la espera del retorno que más desea, el del Barça.

Los números de Marc Cucurella Con el Chelsea 2025/2026: 1 gol y 4 asistencias en 50 partidos. Con la selección de España (total): 1 gol y 2 asistencias en 23 partidos.

Omar Marmoush, con Egipto ante Guinea en la Copa de África / KHALED ELFIQI / EFE

Omar Marmoush: el faraón de Egipto a la sombra de Salah

Egipto se presenta al cuarto Mundial de la historia con mucho optimismo, pues cuenta con una delantera de lujo, con Mohammed Salah y Trézeguet por bandas... y Omar Marmoush en la punta de ataque. El Barça lo tiene en el radar por su polivalencia en ataque. Ocho goles en 36 partidos con el Manchester City esta temporada no son muchos, pero sí la aportación del egipcio en otras facetas del juego. El de El Cairo, de 27 años de edad, es innegociable para Hossam Hassan, el seleccionador de Egipto.

Los números de Omar Marmoush Con el Manchester City 2025/2026: 8 goles y 3 asistencias en 36 partidos. Con la selección de Egipto (total): 11 goles y 3 asistencias en 49 partidos.

Harry Kane, con Inglaterra ante Andorra en el RCDE Stadium / Dani Barbeito

Harry Kane: Bota de Oro y la gran esperanza inglesa

La tercera temporada de Harry Kane en el Bayern de Múnich ha vuelto a ser excepcional. 61 goles marcados, 36 de ellos en la Bundesliga, que le han permitido conquistar su segunda Bota de Oro. Un delantero excepcional, prácticamente infalible desde el punto de penalti que disputará su tercer Mundial tras marcar 6 goles en Rusia 2018 y quedarse en 2 en Catar 2022. Una espina clavada que se quiere quitar ahora, mientras el Barça no renuncia todavía a la posibilidad de contar con un goleador de época, aprovechando que entrará en su último año de contrato con los bávaros. En la Inglaterra de Thomas tuchel no tiene oposición como '9', y más tras haber firmado 8 dianas en la fase de clasificación para el Mundial.