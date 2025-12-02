El Barça, atento: Asllani decide en marzo

El nombre de Fisnik Asllani vuelve a ocupar titulares en Alemania. Según ha avanzado el periodista de Sky Sports Alemania, Florian Plettenberg, el delantero kosovar se ha convertido en uno de los arietes más codiciados del mercado, y el Barça figura entre los clubes interesados en hacerse con sus servicios.

Plettenberg detalla que la cláusula de rescisión de Asllani, que se activará el próximo verano, oscilará entre 25 y 29 millones de euros, una cantidad variable en función del club comprador, el país y la competición de destino. Un precio asumible para varios gigantes europeos que siguen su progresión con lupa. La decisión sobre su futuro podría llegar tan pronto como en marzo, momento en el que su entorno y el club alemán esperan tener más claridad sobre el escenario de mercado.

Bayern y Dortmund, en la pugna; la Premier, descartada

El rendimiento del delantero de 23 años, que está completando una temporada brillante en el Hoffenheim, no ha pasado desapercibido para los grandes de Alemania. Tanto el Bayern de Múnich como el Borussia Dortmund lo han incluido en su lista de candidatos para reforzar la delantera, mientras que, según la misma información, la Premier League no es una opción contemplada actualmente por el futbolista.

En los últimos meses, Asllani se ha ganado el reconocimiento general gracias a su olfato goleador y a una eficacia rematadora que ha permitido al Hoffenheim asentarse en la zona noble de la Bundesliga. Sus actuaciones han despertado elogios constantes en el país, situándolo como uno de los delanteros emergentes más interesantes del campeonato.

El Barça, en busca del relevo de Lewandowski

Desde Alemania subrayan que el Barça sondea el mercado en busca de un delantero de garantías con vistas a reemplazar a Robert Lewandowski, cuyo contrato expira este próximo verano. En ese contexto, Asllani se ha convertido en una opción muy seria sobre la mesa del club azulgrana.

Según Sky Sports, el conjunto dirigido por Hansi Flick mantiene un seguimiento especial sobre el atacante kosovar, que encaja en el perfil de ariete joven, con proyección y capacidad goleadora que busca la dirección deportiva culé. A falta de decisiones definitivas, el nombre de Fisnik Asllani promete seguir dando que hablar en los próximos meses en un mercado donde varios gigantes europeos han activado el modo vigilancia total.