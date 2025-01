Barça - Atalanta: alineaciones probables del partido de la UEFA Champions League

Este miércoles 29 de enero a las 21.00 horas tendrá lugar el último partido de la fase de liga de la Champions League para el FC Barcelona. Los azulgranas recibirán a la Atalanta en Montjuïc y buscarán quedar lo más alto posible en la clasificación. Después de la loca remontada ante el Benfica en Lisboa, los de Hansi Flick se mantienen en la segunda plaza y todavía tienen opciones de acabar como líderes.

El Barça y el Liverpool son los únicos dos clasificados para los octavos de final de la máxima competición continental. Los culers llegan a esta última jornada con 18 puntos, a 3 de los ingleses. Así pues, necesitarían ganar y que los de Arne Slot perdiesen ante el PSV, algo que parece difícil. De todas formas, las ventajas entre un puesto y otro no son demasiado relevantes, más allá de una bonificación económica más alta y el prestigio que otorga quedar en primer lugar de la fase regular.

Por el momento, los catalanes están haciendo una Champions casi impecable. Han ganado seis partidos de siete y han superado a grandes rivales como el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund o el Benfica. Además, en este 2025, el equipo de Hansi Flick ha recuperado su mejor nivel de juego y está aplastando a sus contrincantes.

Sin sorpresas en el once del Barça

Hansi Flick no se andará con rodeos y pondrá sobre el campo un once de gala para llevarse los tres puntos y no verse amenazado por sus perseguidores. El entrenador alemán ya hizo rotaciones ante el Valencia, así que se espera un equipo muy titular. En la portería continuará Szczensy y en la línea defensiva volverá Ronald Araujo.

En el centro de campo también se espera que regresen al once Pedri y Gavi, mientras que Casadó tiene opciones de mantenerse en la alineación, aunque Frenkie De Jong tiene opciones de entrar. Por último, en la delantera no habrá cambios y seguirá el tridente Lamine-Lewandowski-Raphina. Las únicas bajas que tendrá Flick son Iñigo Martínez, Ter Stegen, Marc Bernal y Dani Olmo.

La Atalanta necesita sumar

El rival del Barça en el encuentro de este miércoles tiene 14 puntos y se sitúa en la séptima posición de la tabla. Los de Gian Piero Gasperini, necesitan al menos un empate para tener opciones de clasificarse entre los ocho primeros. La Atalanta viene de ganar ante el Como de Cesc Fábregas por 1-2, una victoria que le mantiene en el tercer puesto de la Serie A. Para el partido de Champions, las bajas serán Scamacca, Kossounou y su máxima estrella Lookman que se ha lesionó en el entrenamiento previo al viaje a Barcelona.

ALINEACIONES PROBABLES DEL BARÇA - ATALANTA

Barça: Szczensy; Koundé, Cubarsí, Araujo, Balde; Casadó, Pedri, Gavi; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowsi.

Atalanta: Camesecchi; Scalvini, Djmsiti, Kolasinac; Éderson, De Roon, Cuadrado, Zappacosta, Samardzic; De Ketelaere y Retegui.