¿Por qué el Barça ataca peor este año? La respuesta de un analista

El Barça no solo defiende peor esta temporada: también ataca peor. Así lo explicó el exfutbolista y analista Alex Delmàs en el programa La Posesión, junto a David Bernabéu, a partir de un dato revelador: solo 11 tiros a puerta en los últimos tres partidos, menos de cuatro por encuentro. Además, los goles esperados (xG) han pasado de un +2,7 la pasada temporada a un -0,5 en la actual.

“El Barça está atacando peor. Esos 11 disparos a portería están muy por debajo de lo que era el año pasado. Lleva solo cuatro goles en tres partidos y la sensación general es de generar poco”, resumió Delmàs.

1. Menos contundencia para cerrar los partidos

El analista apuntó que el Barça ya no “mata” los partidos como antes. “El año pasado había tramos en los que el equipo pasaba por encima del rival y se ponía 2-0 o 3-0. Eso cambia el contexto: el rival deja de presionar igual, tú puedes respirar y controlar mejor el juego. Este año eso no ocurre”, explicó.

Delmàs recordó, como ejemplo, el Villarreal-Barça (1-5) del curso pasado: “El Barça generó mucho y fue quirúrgico. En 20-25 minutos te hacía diez ocasiones y te machacaba. Ahora faltan jugadores importantes como Lewandowski, Raphinha o Lamine Yamal, y eso se nota”.

2. Una construcción más imprecisa

El segundo gran cambio llega desde la base del juego. “La temporada pasada el Barça tenía dos centrales a pierna natural —Íñigo Martínez y Cubarsí— y construía mucho por dentro. Este año eso ha cambiado. Íñigo se fue y no hay un zurdo puro. Cubarsí ha cambiado de perfil y muchos primeros pases los dan los laterales, con menor precisión”, analizó.

Esa modificación tiene un impacto directo en la progresión del juego: “Cuando el pase va por dentro desmonta la presión; cuando va por fuera, es mucho más fácil de presionar”, explicó Delmàs. Los datos lo confirman: el Barça pasa un 26% del tiempo en su propio tercio, cinco puntos más que el año pasado (21%). “Son casi cinco minutos más por partido cerca de tu portería. Todo empieza por ese primer pase menos progresivo”, añadió.

3. La presión, clave perdida

El tercer factor está en la presión tras pérdida, que también ha caído en intensidad y eficacia. “Es imposible arreglar la línea alta sin mejorar la presión. El Barça recupera cinco balones menos de media por partido que la pasada temporada”, apuntó.

Delmàs explicó que el cambio de roles en la primera línea ha influido: “El año pasado la presión empezaba por los extremos, para liberar a Lewandowski. Este año, con un nueve más puro, es él quien inicia la presión. Y eso, con el paso de los partidos, se ha vuelto negativo: el equipo queda más abierto y expuesto”.

Incluso Hansi Flick lo reconoció en rueda de prensa: “Distancias y posición”. Delmàs relaciona ese comentario con todo el proceso: “Si el rival te supera la presión y mantienes la línea alta, estás vendido. Si presionas bien, eso te pasa cuatro o cinco veces por partido; si no, te pasa veinte. Y eso es lo que estamos viendo”.