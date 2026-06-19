El Barça ata a su segundo fichaje, Jorge Salinas

Anthony Gordon fue el primer fichaje del Barça para la temporada 2026-27. El inglés no será la única incorporación al grupo que dirige Hansi Flick. La contratación de un delantero centro es el gran reto de la dirección deportiva que lidera Deco. Pero mientras el brasileño espera a que acabe el Mundial para seguir avanzando en este tema, cerrará el segundo fichaje del mercado estival. Se trata de Jorge Salinas, defensa del Racing de Santander.

Salinas ha sido uno de los puntales del equipo de José Alberto López que ha logrado este curso el ascenso a Primera División. Su buen rendimiento, con 33 partidos de Liga disputados y siete asistencias en su haber, no ha pasado desapercibido para muchos equipos y el Barça es quien se llevará el gato al agua en una operación que se cerrará antes del 30 de junio. El club azulgrana se impone a varios clubes españoles y también de la Premier League gracias al deseo del futbolista de jugar en el Spotify Camp Nou y a la buena relación del Barça con su agente, Jorge Mendes, que estuvo hace unos días en Santander avanzando en las negociaciones.

Entiende el Barça que el fichaje de Jorge Salinas es una oportunidad de mercado. Es un futbolista que ha actuado esta temporada de lateral izquierdo, pero que se formó siendo central zurdo, demarcación en la que también puede actuar sin problemas. Tiene solo 19 años y su precio asequible. Entienden en el Racing que la cláusula de rescisión de Salinas es de ocho millones de euros por los minutos que ha jugado con el primer equipo a pesar de tener ficha del filial. Así se lo comunicó Mendes al Barça, que espera no tener que pagarla y llegar a un acuerdo con el club cántabro. La idea de la dirección deportiva azulgrana es la de rebajar los ocho millones con la cesión de algún futbolista del filial que pueda interesar al Racing, equipo que jugará en la máxima categoría del fútbol español catorce años después.

Jorge Salinas, esta temporada con el Racing en un partido contra el Málaga / EFE

La operación debe cerrarse definitivamente antes del 30 de junio porque, a partir del 1 de julio, la cláusula de rescisión del futbolista de Santander pasa a ser de 16 millones de euros, cantidad que el Barça ya no está dispuesto a pagar. El defensa tiene contrato con el Racing hasta el año 2029.

Primer equipo

Salinas ha dado el 'sí' al Barça tras saber que la idea de la dirección deportiva azulgrana es que haga la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Hansi Flick y que tenga ficha del primer equipo la próxima temporada. Internacional sub-19 con la selección española, es un jugador que puede ir muy bien al grupo por su polivalencia, pues puede actuar por la banda y también en la posición de central.

El fichaje de Salinas no implica que el Barça se olvide de Joao Cancelo. El lateral portugués, que está disputando el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, sigue siendo objetivo claro de la dirección deportiva azulgrana tras su buen rendimiento tras llegar cedido en enero desde el Al Hilal. El Barça debe negociar con el club de Arabia Saudí el fichaje definitivo de Cancelo, que puede actuar en las dos bandas.

Con Jorge Salinas y Cancelo, Flick contaría con cuatro laterales en su plantilla, teniendo en cuenta que Gerard Martín ya es considerado central por el entrenador alemán. A los dos fichajes, se unirían Kounde y Balde, mientras Eric Garcia también ofrece un muy buen rendimiento en la parte derecha de la zaga. Además, están jugadores como Xavi Espart, Jofre Torrents y Héctor Fort, que regresa de su cesión al Elche. Tantos nombres llevan a pensar que habrá más movimientos en esta demarcación durante el verano.