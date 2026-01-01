El Barça ata a Hamza Abdelkarim, la gran promesa egipcia

En Egipto dan por cerrado el fichaje de Hamza Abdelkarim por el FC Barcelona. Así lo asegura el periodista Ismael Mahmoud, que apunta a que el acuerdo entre clubes ya es total después de que el futbolista cumpliera este 1 de enero los 18 años, requisito indispensable para poder firmar por una entidad europea.

El Barça incorporaría, así, al joven talento egipcio en calidad de cesión gratuita hasta final de temporada, con una opción de compra cercana a los 1,5 millones de euros más variables, además de una cláusula del 15% de una futura venta en favor del Al Ahly. El presidente del club cairota ya habría dado luz verde a la oferta mejorada presentada por el conjunto azulgrana.

Un sueño hecho realidad

Según las informaciones publicadas en Egipto, Abdelkarim empujó con fuerza para que la operación saliera adelante, consciente de la oportunidad que suponía vestir la camiseta del Barça. De confirmarse el fichaje, se convertiría en el primer futbolista egipcio en la historia del club, un hito tanto a nivel personal como para el fútbol de su país.

El plan del Barça pasa por incorporarlo inicialmente al filial que dirige Juliano Belletti, donde podrá adaptarse al fútbol europeo y al modelo de juego azulgrana, aunque desde el club se le considera un futbolista con clara proyección de primer equipo a medio plazo.

Un pequeño contratiempo

Abdelkarim es considerado una de las grandes promesas del fútbol africano, aunque su llegada a Barcelona llegaría marcada por un pequeño contratiempo físico. En su último partido de la League Cup, el joven atacante tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 33 tras sufrir una fuerte entrada dentro del área, una acción que encendió las alarmas, pero que parece que es 'solo' un hematoma producido por el golpe.

A la espera de confirmación oficial, en Egipto dan por hecho que el acuerdo ya está cerrado y que Hamza Abdelkarim está listo para empezar una nueva etapa en su carrera, con el objetivo de crecer en el fútbol base azulgrana y acercarse, paso a paso, al sueño de debutar en el primer equipo azulgrana