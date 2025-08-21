El Barça asume que no llegará al 1:1

Al Barça se le complicará mucho poder llegar a cerrar el mercado de fichajes dentro de la norma 1:1. Los azulgranas, quienes ya han inscrito a Marcus Rashford y Joan García, siguen estando pendientes de las inscripciones de tres futbolistas: 'Tek', Gerard Martín y Roony Bardghji, además del nuevo contrato que se espera de Marc Bernal, tendrán que seguir esperando para poder debutar esta temporada.

Los azulgranas querían entrar en la norma 1:1 para poder operar con normalidad este mismo mercado, pero según ha informado RAC1, no se cuenta con el 'OK' de Crowe para aprobar la operación de los asientos VIP, por eso la Liga no los puede aceptar. Algo que empieza a hacer creer dentro del club que no se podrá llegar antes del 1 de setiembre.

La venta de los asientos VIP es la clave para volver a estar en 1:1, los azulgranas necesitan saber cómo se contabilizarán esos ingresos. Las diferencias de criterio con la Liga son importantes: “El fair play va en función de los ingresos previstos. Si tú a LaLiga le dices ‘este año haré estos ingresos’, no los has hecho todavía, estás diciendo que los harás. Y la interpretación de los ingresos de los asientos VIP, por ejemplo, para el Barça es una y para LaLiga es otra. Y aquí hay una diferencia y aquí hay una pelea", aseguró Xavi O'Callaghan, director de secciones.

Desde los despachos del Spotify Camp Nou, se sigue insistiendo en que el ingreso se contabilice de golpe, mientras que la Liga cree que la venta de los asientos VIP se debe dividir por el número de años que se vendan, algo que no permite llegar a la norma 1:1. La patronal puso el tema en mano del auditor Crowe, por eso, sin el 'OK' de la auditoria, la Liga no la aceptará.

Casadó podría ser el plan B

En los últimos días, han salido muchas informaciones afirmando que el Barça estaría dispuesto a vender a Marc Casadó por unos 30 millones de euros. De hecho, en las oficinas del Camp Nou están preparados para reunirse con él para saber sus intenciones. Con la vuelta de Marc Bernal, Gavi y con Frenkie de Jong como intocable, los minutos del Sant Pere de Vilamajor se verán reducidos drásticamente.

El centrocampista del Barcelona Marc Casadó, durante el partido de la Liga de Campeones que FC Barcelona y Bayern Munich. / EFE

Sabiendo que la operación de los asientos VIP podría terminar por no llegar a buen puerto, la venta de un canterano es la manera más fácil para generar 'fair play'. Casadó es un jugador que viene de la cantera del club, por tanto no costó ni un euro y todo serían beneficios. Algo que podría ser el impulso definitivo para llegar a la norma 1:1. La dirección deportiva está satisfecha con él, pero entienden que es una situación de mercado propicia para venderle si él está de acuerdo. Si no, todo se analizará de nuevo a partir del mes de enero.