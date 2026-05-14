El Barça asume la dificultad del fichaje de Julián Álvarez

No es ningún secreto. Julián Álvarez es el gran objetivo del Barça para reforzar la posición de delantero centro. En el club azulgrana hace tiempo que consideran al argentino como el heredero ideal para liderar el ataque en los próximos años y, dentro de la dirección deportiva, siempre ha sido visto como el gran plan A.

Sin embargo, en las últimas semanas el Barça también ha empezado a asumir una realidad evidente: sacar a Julián del Atlético de Madrid será extremadamente complicado. Tal y como venimos contando en SPORT, la dirección deportiva azulgrana ya trabaja paralelamente en alternativas por si finalmente la operación termina siendo imposible. En el club existe la sensación de que el Atlético no tiene ninguna necesidad urgente de vender, especialmente tras la importante inyección económica recibida por parte del grupo Apollo, algo que ha reforzado todavía más la posición del conjunto rojiblanco en cualquier negociación. "Podríamos abrir la puerta a que vinieran a negociar, pero es que no hay nada que hacer. Es un futbolista completamente intransferible e imprescindible en el equipo", aseguran en el Atlético de Madrid.

Aun así, el Barça no se ha bajado de la carrera. Deco mantiene contactos constantes desde hace meses con el entorno del delantero argentino y las conversaciones siguen abiertas. El director deportivo azulgrana sabe que la operación sería compleja a nivel económico, pero considera que Julián reúne absolutamente todas las condiciones deportivas que busca el club para liderar el nuevo proyecto.

Precisamente para tratar de desbloquear la situación, Deco se reunió recientemente con un agente e intermediario de máxima confianza para la dirección deportiva azulgrana: Juanma López. El agente mantiene una excelente relación tanto con el Barça como con el Atlético de Madrid y aparece como una figura importante dentro de una operación que, a día de hoy, se antoja muy complicada.

Un 'aliado' que ya ha sido importante

Juanma López ya fue clave en movimientos recientes del Barça. Participó activamente en la llegada de Dani Olmo y, sobre todo, tuvo un papel fundamental para convencer a Joan García de aceptar el proyecto azulgrana pese a su pasado en el Espanyol. En el club valoran mucho su capacidad para desencallar negociaciones complicadas y también el vínculo que mantiene con el Atlético, donde es una persona muy bien considerada tras su pasado como futbolista colchonero. Además, conserva una gran relación tanto con Deco como con Mateu Alemany.

Pese a ello, fuentes cercanas a la negociación admiten que la operación, a día de hoy, es muy complicada y no será para nada sencilla. El Atlético no quiere abrir la puerta a una salida y, además, el propio Julián mantiene una gran relación con el Cholo Simeone. Más allá de la reciente eliminación en Champions ante el Arsenal, el delantero argentino sigue muy unido al técnico rojiblanco y a día de hoy no se contempla que fuerce su salida a corto plazo.

Un difícil pero no descartado 'game changer'

En el Barça tienen claro que solo un movimiento firme del futbolista podría acelerar realmente la situación. Una comunicación privada trasladando al Atlético su deseo de cambiar de aires modificaría por completo el escenario. Pero, por ahora, eso no ha sucedido ni parece que vaya a suceder en el corto plazo.

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Por ese motivo, aunque el nombre de Julián Álvarez sigue encabezando la lista de prioridades, el Barça continúa moviéndose en el mercado. La dirección deportiva entiende que no puede quedarse parada esperando una operación tan compleja y trabaja ya en diferentes alternativas por si finalmente el gran objetivo del verano termina alejándose definitivamente del Spotify Camp Nou.