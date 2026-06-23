El Barça asume que Balde y Kounde seguirán en la plantilla

El Barça fichó a Anthony Gordon en un rápido movimiento de mercado antes del Mundial. Tras la contratación del inglés, la actividad en la dirección deportiva se ha relajado. Saben que esto es muy largo y quedan muchas semanas hasta el cierre de esta ventana. Todo está abierto tanto en las entradas como en las salidas.

Respecto a las últimas, se está a punto de cerrar la cesión de Diego Kochen al Lyngby y el traspaso de Iñaki Peña al Panathinaikos. Habrá más movimientos, pero en el Barça empiezan a tener claro que dos jugadores que podrían salir seguirán vistiendo de azulgranas.

Se trata de dos laterales, Alejando Balde y Jules Kounde, dos futbolistas con los que cuenta Hansi Flick, pero a los que el club estaba dispuesto a abrirles la puerta si llegaba una oferta importante por ellos y pedían salir. Balde acabó la temporada como suplente de Joao Cancelo. El portugués, que jugó cedido en el Barça los últimos meses del curso, debe seguir de azulgrana, pues la dirección deportiva que dirige Deco negocia una compra con el Al Hilal.

Alejandro Balde, esta temporada contra el Betis / GORKA URRESOLA

Además, en el Barça tienen decidido incorporar al prometedor defensa, Jorge Salinas. El cántabro puede actuar de central o lateral izquierdo y los azulgranas esperan a negociar con el Racing de Santander para rebajar la cláusula de rescisión del futbolista, que es de ocho millones de euros. A pesar de la competencia, Balde, con contrato hasta el 30 de junio del año 2028, no piensa en salir, pues está seguro que puede luchar por la titularidad como ha hecho cada temporada desde que es jugador del primer equipo.

Jules Kounde

Por lo que respecta a Kounde, el francés no ha cuajado una buena temporada en el Barça. Brilló en la anterior, siendo decisivo con un golazo en la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid, y el club decidió ampliar su contrato hasta el 2030. Ha tenido más lesiones de lo que es habitual en él en este último curso y en alguno de los últimos partidos decisivos en la Liga, como el Clásico, Flick apostó por Eric Garcia como titular en el lateral derecho.

De hecho, para el cuerpo técnico, el de Martorell parte con cierta ventaja sobre el francés en una demarcación para la que también se cuenta con el joven Xavi Espart y Héctor Fort, que regresa tras jugar un año cedido en el Elche. Kounde, que parece estar recuperando su mejor nivel en el Mundial con la selección francesa de Didier Deschamps, tiene claro que quiere cumplir su contrato y no escuchar ofertas, por lo que todo apunta a que alguno de los jóvenes deberá salir.

El deseo tanto de Balde como de Kounde está claro y en el Barça tienen claro que si quieren seguir, seguirán, pues cuentan con contrato en vigor y son jugadores importantes para Flick. De hecho, en el club reconocen que pocos movimientos esperan en defensa, centrándose los esfuerzos en el ataque.