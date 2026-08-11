El Barça se asocia con Google para llevar la IA al fútbol

El FC Barcelona sigue ampliando su alianza con las grandes compañías tecnológicas. El club azulgrana ha anunciado este martes un acuerdo con Google por el que Gemini y Google Pixel se convierten en nuevos partners oficiales del Barça, una colaboración que busca cambiar la forma en la que los aficionados consumen y viven el fútbol.

El acuerdo contempla dos categorías diferentes. Google Gemini será el Official Consumer AI Partner, mientras que Google Pixel se convierte en el Official Mobile Phone Partner. Dos vías distintas dentro de una misma alianza que permitirá a Google tener presencia en el día a día del club y, al mismo tiempo, explorar nuevas formas de conectar con la afición.

La inteligencia artificial tendrá un papel especialmente destacado. Gemini podrá utilizarse para analizar partidos, interpretar aspectos tácticos y generar experiencias personalizadas relacionadas con el Barça. La idea es que el aficionado pueda utilizar la IA como una especie de analista en el bolsillo y profundizar en aquello que sucede sobre el terreno de juego.

Gemini quiere convertir el móvil en un analista del Barça

Una de las posibilidades que contempla el acuerdo es que los seguidores puedan recurrir a Gemini para comprender mejor las tácticas de los partidos y obtener nuevas perspectivas sobre el juego.

La colaboración también pretende llevar la experiencia del día de partido al entorno digital. El club pone como ejemplo la posibilidad de transformar las emociones vividas durante un encuentro en contenidos personalizados o incluso recrear qué se siente al marcar el gol de la victoria desde el césped del Spotify Camp Nou. Son posibilidades que forman parte de la nueva alianza, aunque todavía no se han concretado todas las funciones que estarán disponibles para los aficionados ni cuándo comenzarán a utilizarse.

Pixel se mete en el vestuario azulgrana

La otra gran pata del acuerdo será Google Pixel. Los móviles de la compañía tendrán un papel protagonista en la generación de contenidos digitales exclusivos alrededor de los primeros equipos masculino y femenino. De esta manera, Pixel tendrá acceso al día a día de los futbolistas del Barça y podrá convertirse en una herramienta para acercar a los aficionados a escenas y contenidos que normalmente quedan fuera de la retransmisión de los partidos. La colaboración también contempla nuevas opciones para personalizar los dispositivos con elementos relacionados con el Barça, ampliando la presencia de la marca azulgrana más allá del terreno de juego.

El acuerdo supone un paso más en la estrategia del Barça para asociarse con compañías tecnológicas y aprovechar su enorme comunidad global de aficionados. Google no se limita así a colocar su marca junto al escudo azulgrana. Gemini aporta la inteligencia artificial y Pixel los dispositivos móviles, dos herramientas que el club quiere utilizar para crear nuevas experiencias alrededor del fútbol.