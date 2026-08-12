El Barça aseguró a los agentes de Gordon que estaría inscrito para debutar con la Liga

Los agentes de Anthony Gordon estuvieron de visita en Barcelona para tratar temas de mercado con la dirección deportiva blaugrana. Tienen muy buena relación y habrá colaboraciones en el futuro, pero en este caso se interesaron por la inscripción del futbolista inglés para el inicio de la Liga. Gordon fichó el pasado 29 de mayo por el Barça, pero hasta ahora no tiene dorsal. El club blaugrana está inscribiendo futbolista por futbolista y la operación Gordon es, hasta ahora, la más abultada del verano. El Barça aseguró que no habrá problema alguno y con los próximos movimientos de salida, el de Ferran Torres es muy importante, habrá espacio salarial seguro.

La Liga comienza para el Barça el próximo 23 de agosto y, en principio, Gordon al igual que los internacionales llegan algo justos para la cita aunque deberían estar listos para tener minutos ante el Elche. El club blaugrana ha ido inscribiendo a los futbolistas en plantilla de años anteriores. En las próximas horas desinscribirá a Araujo, ya jugador del Liverpool y que aporta un ahorro importante y también a Ferran Torres, cerca de salir al PSG. Otros jugadores que no estarán inscritos son Héctor Fort o Casadó, que deberán salir y Bardghji, al que se dará de baja por lesión de larga duración. Todo ello genera un espacio suficiente para las incorporaciones.

Gordon, junto a su agente y Deco / Instagram

El Barça ha sufrido mucho en las inscripciones en las pasadas temporadas, pero ahora está en una situación mejor. Han vuelto a la regla 1:1, pero deben generar espacio para los salarios entrantes y Gordon va a ser uno de los más altos de la plantilla. Faltan por llegar el fichaje de Cancelo, el de Rodri y, presumiblemente, el de un delantero centro. Y la dirección deportiva necesita liberar espacio, por lo que puede haber más movimiento de salida del que ha habido hasta ahora.

Los agentes de Gordon se vieron en la ciudad deportiva con Deco y sus colaboradores Bojan Krkic y Joao Amaral y discutieron de temas de mercado, ya que la ventana sigue abierta. La agencia de representación tiene una fuerte implantación en la Premier League y también pueden intermediar en operaciones importantes.