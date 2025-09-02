El Barça se asegura el Johan Cruyff como alternativa para el partido contra el Valencia

Puede que el partido entre el Barça y el Valencia sea uno de los más mencionados en los últimos tiempos. Y no tanto el encuentro en sí, sino por el escenario en el que se celebrará. A priori, este duelo debía suponer el regreso del equipo azulgrana al Spotify Camp Nou después de dos años de 'exilio' en Montjuïc. No obstante, no hay nada claro por el momento y el Barcelona contempla otra alternativa.

La prioridad de la entidad culer sigue siendo apurar todas las opciones para jugar en partido de la cuarta jornada de LaLiga y la primera como local en el coliseo azulgrana. Sin embargo, todavía no ha obtenido el Certificado de Final de Obra de la Fase 1A, correspondiente a las zonas de Gol Sud y Tribuna, donde podrían entrar 27.000 aficionados. Una vez se selle este documento, el Barça deberá presentarlo al Ayuntamiento de Barcelona, que deberá validarlo, inspeccionar el recinto y decidir si emite la Licencia de Primera Ocupación.

A tenor de los movimientos que se produzcan, la entidad dirigida por Joan Laporta tiene la intención de informar a LaLiga del estadio en el que se disputará el Barça-Valencia entre finales de esta semana y principios de la siguiente a más tardar. Todo ello teniendo en cuenta que el encuentro se jugará el domingo 14 de septiembre a las 21.00 horas y que el tiempo apremia.

La alternativa principal

El club se aseguró tener disponible el Estadi Olímpic Lluís Companys hasta febrero gracias al acuerdo con Barcelona Serveis Municipals (BSM). Ahora bien, el viernes 12 de septiembre hay un concierto de Post Malone, por lo que se hace imposible instalar el césped y la demás infraestructura para los días de partido en ese corto lapso de tiempo.

Así, la alternativa principal que maneja el Barça en estos momentos es el Estadi Johan Cruyff, situado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. En este sentido, la Liga F Moeve hizo públicos este martes las fechas de la tercera jornada. El conjunto de Pere Romeu jugará el viernes 12 de septiembre a las 20.00h su partido ante el DUX Logroño como local. Ello comporta que el club catalán gane tiempo para poner a punto el reciento y el césped para la celebración del cuadro masculino.

Pese a que el estadio ya cuenta con el sistema VAR 'low cost' de la Liga F y el de la Champions femenina instalado, se deben colocar más cámaras tanto para el videoarbitraje de LaLiga como para el fuera de juego semiautomático. Por lo tanto, la patronal necesita saber cuanto antes donde tendrá lugar el encuentro para tener un margen para preparar toda la logística prepartido.

En cuanto al aforo, la entidad presidida por Javier Tebas no pondrá ningún obstáculo. Aunque se exige una capacidad mínima para 8.000 espectadores y el Johan tan solo alcanza las 6.000 localidades, la patronal entiende que se trata de una circunstancia excepcional. Así pues, el club no se ha planetado aumentar el aforo del recinto, además de que para hacerlo conllevaría una gran obra al tratarse de un estadio techado.