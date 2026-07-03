El Barça se asegura el futuro de Gistau

Tal y como apuntó SPORT el pasado 13 de junio, Òscar Gistau ha ampliado su contrato con el Barcelona hasta 2028 con un año opcional. El de Salou terminaba contrato el próximo 30 de junio de 2027 y el club azulgrana ha querido asegurarse su futuro a corto plazo.

A pesar de que las lesiones han penalizado la carrera de Gistau las últimas dos temporadas, en el club siguen pensando que es el delantero con más potencial de la cantera. Gistau (Salou, 8 de marzo del 2008) todavía tiene solo 18 años y es un ariete moderno, con un golpeo de balón de primer nivel, y muy agresivo en los desmarques.

Esta temporada terminó con buenas sensaciones. Una vez recuperado de sus problemas musculares, demostró en el juvenil A que está listo, si le respetsn las lesiones, para tener un gran impacto en el filial la temporada que viene.

Belletti contará con dos opciones de lujo para la posición de '9': Gistau y Hamza Abdelkarim, que se encuentra dispuntando el Mundial con Egipto. Además, los dos empezarán la pretemporada a las órdenes de Flick. El técnico alemán quiere ver de cerca el nivel de dos futbolistas con mucho futuro. La situación de los mayores -el club aún no ha cerrado el fichaje del relevo de Lewandowski- podría ofrecerles un contexto favorable para tener opciones de estar en dinámica de primer equipo.

El 13 de julio arrancará la pretemporada del Barça con el Mundial todavía en marcha. Quedarán por jugarse las semifinales (14 y 15) y el partido para el tercer y cuarto puesto y la final (18 y 19). Los futbolistas del Barça que alcancen las rondas finales del torneo dispondrán de unas tres semanas de vacaciones, por lo que su regreso a la disciplina azulgrana podría retrasarse hasta la segunda semana de agosto.

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En cambio, aquellos que sean eliminados en la fase de grupos terminarán su participación, como mínimo, a finales de junio, lo que situaría su reincorporación al equipo en torno a la tercera semana de julio. Este escenario abre la puerta a que varios canteranos tengan un papel destacado durante las primeras semanas de la pretemporada y dispongan de una oportunidad para reivindicarse ante el cuerpo técnico.