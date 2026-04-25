El Barça asalta su campo maldito y deja la Liga vista para sentencia

Jugar en el Coliseum es una visita al dentista. Una lucha contra la frustración, un ejercicio de infinita paciencia. Más de seis años después, sin embargo, el FC Barcelona volvió a asaltar el estadio del Getafe en una exhibición de pragmatismo e inteligencia táctica para dar un golpe prácticamente definitivo a la Liga. Fermín López y Marcus Rashford anotaron los goles que dejaron la competición doméstica vista para sentencia. 11 puntos de distancia respecto al Real Madrid a falta de cinco jornadas para el final. Solo un cataclismo evitará el alirón culé.

Una única vez fue capaz de disparar el equipo de Hansi Flick entre los tres palos en la primera mitad. Y el balón acabó dentro de la portería de David Soria. El Barça aprovechó el único desajuste del sólido entramado defensivo de José Bordalás justo antes del descanso para morder. Cubarsí realizó una recuperación espectacular, Pedri asistió a las mil maravillas y Fermín, uno de los futbolistas azulgranas más inspirados, ejecutó.

Fue el premio a una puesta en escena muy astuta del Barça. Consciente de la dificultad de la empresa, se dedicó a defender bien los intentos de su rival a balón parado y esperó con tranquilidad su oportunidad. Bardghji fue el encargado de sustituir a Lamine y, aunque no pudo marcar las diferencias del '10', sí que generó peligro llegando a línea de fondo y centrando. De hecho, un disparo del sueco que acarició el palo de la portería local fue la otra gran oportunidad de la primera parte.

Lewandowski estuvo bien en su duelo particular con Domingos Duarte, pero no afinó en los metros finales, y Dani Olmo no pudo acabar bien las buenas incursiones que efectuó. Más allá de estas acciones, la gran virtud del Barça en el Coliseum fue que no se desesperó ante el juego subterráneo del Getafe, el mal estado del césped del campo azulón y el buen hacer de sus contrincantes en los duelos y las segundas jugadas.

Triunfo con sabor a título

Consciente de que Flick le estaba ganando la partida, en el descanso Bordalás realizó dos cambios. Entraron Kiko Femenía y Luis Vázquez para cambiar de sistema e intentar generar algo de peligro, pues hasta entonces Joan Garcia había sido un espectador más en la apacible tarde getafense. La apuesta no le salió bien.

El cuadro madrileño puso una marcha más en la reanudación sin demasiado éxito. El Barça se desenvolvió con fortaleza y seguridad en defensa y encontró muchos más espacios para hacer daño. En un solo minuto, Olmo y Koundé tuvieron buenas oportunidades para zanjar el compromiso. Araujo, Rashford y De Jong aportaron aire fresco desde el banquillo.

Pasaban los minutos y el Barça tenía en todo momento la sensación de control absoluto. El Getafe no amenazaba y los jugadores culés estaban muy cómodos sobre el terreno de juego. Lewandowski y Olmo perdonaron más ocasiones claras, aunque las jugadas hubieran sido invalidadas por fuera de juego. La calma tensa estaba instalada en el Coliseum... Hasta que llegaron las dos jugadas que decidieron el partido. Qué importante es dominar las áreas.

Cubarsí se vistió de héroe para desviar el esférico sobre la misma línea de gol tras una buena combinación entre Davinchi y Satriano e, inmediatamente después, Lewandowski habilitó a Rashford tras un córner del Getafe para 'matar' el partido y dejar la Liga a punto de caramelo. Aún quedaba un cuarto de hora para el final, pero los de Bordalás bajaron los brazos ante la superioridad competitiva de un Barça que asaltó su campo maldito gracias a una actuación muy solvente.