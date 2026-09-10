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FC BARCELONA

Un Barça arrollador firma un arranque goleador histórico

El equipo de Hansi Flick suma 22 tantos en sus cinco primeros partidos oficiales, una cifra que el club blaugrana no alcanzaba desde 1950

Flick: "¿El mejor Barça? Siempre se puede mejorar"

Flick: "¿El mejor Barça? Siempre se puede mejorar"

Flick: "¿El mejor Barça? Siempre se puede mejorar" / Perform

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Sergi Pérez Estévez

Sergi Pérez Estévez

El Barça ha empezado la temporada como una auténtica apisonadora. La goleada ante el Feyenoord (5-1) no solo permitió al conjunto de Hansi Flick estrenarse con victoria en la Champions, sino que elevó hasta 22 los goles marcados en sus cinco primeros partidos oficiales del curso. Un dato que pone en perspectiva el espectacular inicio blaugrana.

Según 'MisterChip', el Barça no empezaba una temporada marcando 22 o más goles en sus cinco primeros encuentros desde 1950, hace 76 años. El equipo de Flick ha igualado así una cifra que no se veía desde una de las épocas más goleadoras de la historia del club.

La estadística es especialmente llamativa porque el Barça ha superado los cuatro goles en cuatro de sus cinco partidos. Solo se quedó fuera de esa dinámica ante el Athletic Club, en la victoria por 2-0 en el Spotify Camp Nou.

Cinco partidos, 22 goles

El arranque blaugrana comenzó con una goleada ante el Elche (0-5) en la segunda jornada de Liga. Después llegó el triunfo ante el Athletic (2-0), antes de que el equipo volviera a disparar su producción ofensiva contra el Rayo Vallecano (5-2). La visita a Mestalla mantuvo la tendencia. El Barça volvió a marcar cinco goles ante el Valencia (0-5) y llegó al estreno europeo con 17 tantos en sus cuatro primeros encuentros ligueros.

El Feyenoord tampoco pudo frenar la dinámica. Raphinha, Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesus participaron en una nueva goleada (5-1) que elevó la cifra hasta los 22 goles. El promedio es de 4,4 tantos por partido, una barbaridad para un equipo que apenas lleva cinco encuentros oficiales y que está encontrando portería con una facilidad extraordinaria.

Raphinha Dias Belloli of FC Barcelona celebrates after scoring his team's first goal with teammates during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1, football match played between FC Barcelona and Feyenoord at Spotify Camp Nou Stadium on September 09, 2026 in Barcelona, Spain. AFP7 09/09/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1;

El Barça celebrando un gol ante el Feyenoord / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Un ataque con muchos protagonistas

Lo más significativo es que la producción ofensiva no depende de un único futbolista. Raphinha ha asumido el protagonismo goleador, con 8 tantos, pero Lamine Yamal, Adeyemi, Pedri, Fermín y ahora también Gabriel Jesus han ido apareciendo en el marcador durante estas primeras semanas.

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Y todo ello cuando apenas se han disputado cinco partidos. El Barça todavía tiene prácticamente toda la temporada por delante, pero su comienzo ya ha dejado un dato histórico: 22 goles, cuatro goleadas y un ritmo ofensivo que devuelve al equipo a cifras de otra época.

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