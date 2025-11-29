El Barça no arroja la toalla por Kane: decidirá en enero

Harry Kane es uno de los delanteros que más se ajusta al perfil que busca el Barça en el caso de que vaya al mercado para firmar a un goleador. El club blaugrana se informó de su situación y por ahora no ha ido más allá, pero son conscientes de que toda la partida se jugará en enero. Kane tiene hasta el 31 de este mes para activar su cláusula de salida en verano por 65 millones de euros y en Alemania aseguran que no lo harça. El Barça no arroja la toalla porque el futbolista busca un contrato a largo plazo y, por ahora, el Bayern no ha movido ficha.

'Bild' aseguró que Kane no está por la labor de activar la cláusula en este mes de enero porque se siente a gusto en el Bayern y cree que se ha construido un proyecto potente para intentar ganar todos los títulos. Su rendimiento es excepcional, pero Kane está esperando un gesto del club bávaro en forma de renovación. Acaba contrato en el 2027 y por ahora el Bayern no ha movido ficha. Lo hará en el mes de enero porque el futbolista desea saber a lo que atenerse y a partir de ahí decidirá.

Es cierto que Kane prioriza ahora su continuidad en el Bayern, pero también es cierto que su entorno ha sondeado opciones de futuro por lo que pueda pasar. Y uno de estos sondeos tuvo como protagonista el Barça, club que podría repetir con Kane una operación que ya le salió muy bien con Robert Lewandowski. La gran clave de todo el asunto está en la duración de contrato. Kane tiene 32 años y busca estabilidad a largo plazo, por lo que el Bayern debería ofrecerle una ampliación de dos años más, al menos hasta el 2029 para convencerle. Y eso no está tan claro.

El Barça está a la exceptativa sin decidir nada sobre el candidato para ocupar la posición de '9' a partir del próximo curso. Si Kane no activa la cláusula, su nombre se caerá de la lista y se trabajará con otras opciones. Julián Álvarez (Atlético) es el gran favorito aunque para que la operación tenga opciones de realizarse es obligado que el futbolista de un paso al frente y pida salir a finales de temporada. Incluso así, su tasación no bajaría de los 150 millones de euros, un precio que en el Barça consideran demasiado elevado.

El Barça maneja otras opciones 'low-cost' como Etta Eyong (Levante) y son conscientes de que el mercado de delanteros va a estar muy, muy complicado este mes de junio. El pasado verano se colocaron varios delanteros centros interesantes por cifras astronómicas y hay pocas opciones interesantes a precios muy altos. Kane interesaba al tener una tasación ya cerrada, pero todo depende de él. El Barça no arroja la toalla aunque el camino se ha complicado.