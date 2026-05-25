El Barça arrasa en el XI de LaLiga: cuatro jugadores del campeón

El campeón de Liga también domina el once ideal de la temporada en LaLiga EA Sports. La agencia EFE publicó este lunes su equipo del curso 2025-26 y el Barça de Hansi Flick aparece como gran protagonista, con hasta cuatro futbolistas azulgranas en la alineación: Joan Garcia, Eric Garcia, Pedri y Lamine Yamal. Un reconocimiento al dominio del conjunto culé durante toda la temporada y al peso que han tenido varios jugadores clave en la conquista del campeonato.

La gran presencia azulgrana empieza bajo palos. Joan Garcia ha sido elegido mejor portero del campeonato tras una temporada sobresaliente en su primer año en el Barça. El guardameta, fichado el pasado verano procedente del Espanyol, ha terminado el curso conquistando el Trofeo Zamora. En 30 partidos ligueros ha dejado la portería a cero en 15 ocasiones, ha recibido tan solo 21 goles y ha sido decisivo en numerosos encuentros para sostener al equipo de Flick.

En defensa también aparece Eric Garcia, uno de los futbolistas más utilizados por el técnico alemán durante toda la temporada. Su polivalencia ha vuelto a resultar diferencial. Ha actuado como central, lateral e incluso mediocentro, disputando 34 encuentros de Liga y firmando una campaña muy sólida tanto en rendimiento como en regularidad. Flick ha encontrado en Eric, premiado con su convocatoria para el Mundial, un recurso imprescindible para mantener el equilibrio del equipo en momentos clave del curso.

El centro del campo del once ideal tiene sello azulgrana gracias a Pedri. El canario ha completado una temporada de altísimo nivel y ha sido uno de los grandes motores futbolísticos del campeón. Con dos goles y nueve asistencias en Liga, Pedri ha dirigido el juego del Barça con personalidad, siendo siempre el timón del equipo sobre el césped. Su capacidad para controlar los ritmos del partido y asociarse entre líneas ha sido fundamental para el éxito del conjunto azulgrana.

Y en ataque no podía faltar Lamine Yamal. El extremo ha cerrado la temporada como mejor asistente de LaLiga con 11 pases de gol y además comparte el Trofeo Zarra junto a Ferran Torres gracias a sus 16 tantos. Con solo 18 años, Lamine ha mejorado sus registros con una campaña espectacular y ha confirmado que ya es uno de los futbolistas más determinantes del fútbol europeo. Sus cifras, desequilibrio y liderazgo ofensivo le convierten en una de las grandes figuras del campeonato.

El once ideal de EFE lo completan Joan Garcia; Marcos Llorente, Marc Pubill, Eric Garcia y Carlos Romero; Pedri, Luis Milla y Alberto Moleiro; Lamine Yamal, Vedat Muriqi y Kylian Mbappé. Un equipo en el que el Barça campeón vuelve, como en la selección, a marcar el paso del fútbol español.