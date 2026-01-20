El Barça arrasa en redes sociales y lidera el crecimiento en 2025

El FC Barcelona ha sido el club con mayor crecimiento de seguidores en redes sociales durante 2025, según los datos publicados por Football Benchmark, que analizan la evolución conjunta de los perfiles oficiales en Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube y Weibo entre el 13 de diciembre de 2024 y el 13 de diciembre de 2025.

El club azulgrana encabeza con claridad la clasificación mundial al sumar +52,2 millones de nuevos seguidores, una cifra muy por encima del resto de grandes entidades del fútbol internacional.

El crecimiento del Barça supone además un incremento del 39%, confirmando su enorme capacidad de atracción global más allá del terreno de juego.

Con más de 52 millones de nuevos seguidores en un solo año, el Barça no solo gana partidos: gana audiencias, reafirmándose como el club de fútbol con mayor impacto social del planeta en 2025.

Real Madrid y Liverpool, a gran distancia

En segunda posición aparece el Real Madrid, que también firma un crecimiento muy notable con +43,1 millones de seguidores, lo que representa un aumento del 25%. Pese a la magnitud de la cifra, la distancia con el Barcelona es significativa: casi 9 millones menos de nuevos seguidores en el mismo periodo.

Completa el podio el Liverpool, con +27,9 millones y un crecimiento porcentual del 60%, uno de los más altos del ranking, impulsado por su fuerte presencia en mercados internacionales y su alto nivel de interacción digital.

Especialmente llamativo es el caso del Atlético de Madrid, que combina un crecimiento absoluto sólido con uno de los mayores aumentos porcentuales de toda la lista.

El fenómeno Lamine

Si el FC Barcelona ha dominado el crecimiento de seguidores a nivel de clubes en 2025, el análisis individual confirma la misma tendencia: Lamine Yamal ha sido el futbolista con mayor aumento de seguidores del mundo durante el último año, según los datos de Football Benchmark.

El joven talento azulgrana lidera el ranking con +38,6 millones de nuevos seguidores, lo que supone un crecimiento relativo del 58%.