FC Barcelona
El Barça arrasa en las nominaciones al Balón de Oro femenino
Seis jugadoras del club azulgrana, candidatas al gran título
Se esperaba que el FC Barcelona femenino iba a tener una nutrida representación en la lista de 30 futbolistas candidatas al Balón de Oro 2025. Y así ha sido. Finalmente, un total de seis jugadoras de la primera plantilla azulgrana pugnarán por llevarse el reconocimiento a la mejor jugadora del 2025.
Como no podía ser de otra forma, las grandes favoritas que han dominado en los últimos años volverán a repetir pugna por coronarse como las grandes reinas del fútbol femenino actual. Alexia Putellas y Aitana Bonmatí lideran la extensa nómina de representantes del FC Barcelona.
La temporada de ambas centrocampistas ha sido más que notable. Es cierto que se colapsó en las grandes finales pero durante todo el año, tanto Alexia como Aitana demostraron que están a un nivel excelso y marcando las diferencias allá donde juegan.
Una temporada más, otras jugadoras del Barça también serán fieles a la gran cita de las mejores. Es el caso de Caroline Graham Hansen y Patri Guijarro. La noruega sigue siendo la delantera más desequilibrante del momento mientras que alrededor de la figura de Patri pivota toda la estructura azulgrana. Dos referentes mundiales que bien merecen codearse con la elite.
Y, por último, una invitada de honor y la sorpresa más amable. Ewa Pajor ha roto todo tipo de registros goleadores desde su llegada al Barça. El conjunto de Pere Romeu buscaba a una depredadora del gol, y ya lo tiene. La polaca no ha perdonado desde el interior del área y se ha erigido en la gran goleadora de una temporada en la que solo faltó la Champions. Ni periodo de adaptación ni nada por el estilo: llegar y ejercer de killer.
En el caso de Claudia Pina, por fin, se ha consolidado entre las mejores. Acostumbrada a un rol de revulsivo, Pina ha firmado una temporada espectacular. No solo ha acumulado los minutos que se le habían negado hasta la fecha sino que ha demostrado ser una futbolista eficaz no solo en la creación ofensiva sino también en la definición. Todo un valor que cotiza al alza.
Lista de cracks
Las seis nominadas del FC Barcelona tendrán que competir con una larga lista de cracks entre las que destacan otras jugadoras españolas y varias excompañeras que también pasaron por Can Barça. La relación de las 30 finalistas se completa con Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra), Barbra Banda (Orlando Pride/Zambia), Sandy Baltimore (Chelsea/Francia), Mariona Caldentey (Arsenal/España), Klara Bühl (Bayern Múnich/Alemania), Sofia Cantore (Juventus-Washington Spirit/Italia), Steph Catley (Arsenal/Australia), Melchie Dumornay (Olympique Lyon/Francia), Temwa Chawinga (Kansas City/Malawi), Emily Fox (Arsenal/Estados Unidos), Cristiana Girelli (Juventus/Italia), Esther González (Gotham/España), Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasil), Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra), Pernille Harder (Bayern Múnich/Dinamarca), Lindsey Heaps (Olympique de Lyon/Estados Unidos), Chloe Kelly (Arsenal/Inglaterra), Marta (Orlando Pride/Brasil), Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal/Noruega), Clara Mateo (Paris FC/Francia), Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra), Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/Suecia), Caroline Weir (R. Madrid/Escocia) y Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra).
La votación se cerrá a primeros de septiembre y la gala de los premiados tendrá lugar el próximo 22 de septiembre
- Drama de pretemporada para el Athletic Club
- Mercado de fichajes, hoy 6 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- El obstáculo del Barça para rescindir a Ter Stegen
- La AFE toma partido por Ter Stegen
- Los jóvenes del Barça 'alucinan' con Rashford
- El enigmático mensaje de Fermín... que después borró
- Dos onces de lujo para Hansi Flick
- La gran baza del Barça para inscribir jugadores sin contar con Ter Stegen