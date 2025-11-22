El Barça arrasa al Madrid en seguidores: 26,5 millones de aficionados más en Europa

Flashscore se ha erigido en los últimos años como una de las plataformas deportivas más importantes del panorama mundial. Lo que nació como una start-up checa en 2006 se ha convertido en la actualidad en uno de los grandes medios de contenido deportivo digital, todo un éxito cuyos entresijos han sido desvelados por Pavel Krbec, CEO de la empresa, en una entrevista con SPORT.

El directivo de Flashscore, una de las voces autorizadas para hablar sobre la importancia del fútbol y sobre el seguimiento que hacen los aficionados de cada equipo, aseguró en este medio que "el Real Madrid es el equipo más seguido de España" y que "el Barça es el más seguido en el resto del mundo".

Además de desvelar que el perfil más visitado en dicha plataforma en España no es el de ningún futbolista, sino el de Carlos Alcaraz, se pronunció también sobre la importancia de los dos gigantes del fútbol español. "Ambos son los equipos más vistos del mundo", comenta Krbec.

El Barça, nº 1 a nivel global

Pero va más allá en sus afirmaciones: "Un dato interesante. Si miramos el conjunto de Flashscore -Brasil, Reino Unido, Perú, República Checa, todo- el número uno a nivel global es el Barcelona. El segundo, muy cerca, es el Real Madrid. Así que, para nuestros usuarios, los dos equipos más populares del mundo son el Barça y el Madrid. Pero si vamos a España, el orden se invierte: el número uno es el Real Madrid y el número dos es el Barcelona".

Pavel Krbec, CEO de FlashScore / FlashScore

Analizando las palabras de Pavel Krbec y yendo un poco más allá en el análisis de datos, en SPORT queremos cuantificar dicha idea. Es decir, ¿cuántos aficionados pueden tener FC Barcelona y Real Madrid en todo el mundo? ¿Y en España?

Los informes y estudios acerca del seguimiento del fútbol escasean en la actualidad. Pocos se atreven a fijar una cifra -aunque sea aproximada- en cuanto a aficionados, y mucho menos lo hacen a nivel europeo o mundial, lo que resultaría imposible, más allá de poder ofrecer un dato basado en generalizaciones muy amplias con estudios muy reducidos teniendo en cuenta la inmensidad de la población mundial.

Sin embargo, sí existen informes de hace algunos años que lanzan cifras basándose en encuestas en diferentes países del continente europeo. Uno de ellos es el estudio realizado por la consultora SPORT+MARKT, que analizó 17 países de toda Europa y que se convirtió en uno de los más citados al escasear análisis en la época reciente.

57,8 millones de azulgranas

Dicho estudio define al FC Barcelona como el equipo más popular del fútbol europeo. En su informe llamado 'Football TOP-20', se asegura que el club azulgrana cuenta con un total de 57,8 millones de seguidores, casi duplicando incluso la cifra de hinchas del Real Madrid, que cae hasta los 31,3 millones de hinchas (26,5 millones menos).

Gran armonía entre aficiones / Dani Barbeito

Dicho interés por el Barça se encontraba en constante crecimiento, sobre todo desde la época de Pep Guardiola, en la que la entidad catalana conquistó el sextete enamorando con su estilo de juego. "El FC Barcelona se ha convertido en el equipo de Europa. En los últimos años el club siempre ha estado entre los primeros. En la actualidad se ha convertido sin lugar a dudas en la marca futbolística más pujante en Europa", dijo en su día Mario Oliveto, director general de SPORT+MARKT para España y Latinoamérica.

El Madrid, más seguido en España

Sin embargo, el mismo estudio también desvelaba datos a nivel nacional de la mayoría de los grandes clubs europeos. En el caso de España, el Real Madrid contaba con 6,8 millones de seguidores, lo cual corresponde a un 36% de la población aficionada al fútbol. Por su parte, un 29% de los españoles aficionados a este deporte eran seguidores del FC Barcelona, que tenía 5,5 millones.

Siguiendo en la misma línea, otros estudios muy citados a la hora de valorar el seguimiento de cada club español son los que realiza el CIS y hablan de que un 32% de la población del país se declara fan del conjunto blanco, mientras que del Barça la cifra corresponde a un 25%. Este estudio no se centra en aficionados al fútbol, sino que habla de población general.

En ese sentido, España cuenta con unos 49/50 millones de habitantes en la actualidad (49,44, según el INE), por lo que estaríamos hablando de que 15,8 millones de españoles muestran interés por el Real Madrid, más allá de ser socios o abonados del club blanco. En el otro costado, encontramos el FC Barcelona, que contaría con 12,36 millones de seguidores a nivel nacional.

Sin embargo, el número de socios muestra todo lo contrario. Los 133.000 del Barça superan claramente a los 95.600 socios del Real Madrid, en lo que sería un escalón de fidelidad mucho más elevado que el hecho de sentir interés o simpatía por alguno de los dos clubes, más allá de ser un enamorado o no del fútbol o del deporte en general.