El Barça arranca el mercado de fichajes con cumbres de altas y bajas

Mateu Alemany y Jordi Cruyff se están reuniendo con agentes de jugadores del equipo y con futuribles El área deportiva sabe que deberá trabajar para cerrar alguna venta importante

El área deportiva del Barça ha iniciado arrancado ya la maquinaria para comenzar a tomar decisiones de cara al próximo proyecto deportivo. Tanto Mateu Alemany, director de fútbol, como Jordi Cruyff, director deportivo, están aprovechando estos días para reunirse con los agentes de todos los jugadores del equipo y con posibles futuribles para conocer de primera mano si pueden haber ofertas de venta e intentar avanzar en operaciones de fichaje. Se recoge toda la información para comenzar a concretar altas y bajas a partir de marzo y todo consensuado con el entrenador, Xavi Hernández.En estos últimos días han pasado por Barcelona los agentes más importantes del mercado: Jorge Mendes, Pini Zahavi y Fali Ramadani han estado reunidos con el club para valorar temas de mercado. Los tres tienen futbolistas en el primer equipo blaugrana y manejan futbolistas que pueden ser interesantes para el futuro. También han ido pasando agentes de casi todos los futbolistas de la primera plantilla para conocer posibles ofertas de futuro.

Y es que el Barça puede necesitar alguna venta o algunas salidas para rebajar límite salarial a partir del verano. Y el club quiere tener una radiografía clara de lo que se podría ingresar por cada jugador. Hay líneas rojas que no se van a cruzar como la venta de futbolistas que son titulares indiscutibles salvo que deseen salir y presenten propuestas fuera de mercado. La idea es prescindir de algún jugador con menos minutos que pueda aportar alguna oferta millonaria. En todo caso, no se concretará nada hasta finales de temporada ya que no se quiere enturbiar el buen momento deportivo del equipo.

En cuanto a fichajes, el club está trabajando en la incorporación de un central con perfil zurdo, un lateral derecho, un centrocampista y uno o dos atacantes. Esa es la idea inicial siempre que haya salidas y límite salarial suficiente para inscribir a las incorporaciones. Hay opciones de futbolistas a coste cero y jugadores que podrían llegar cedidos si se dieran ciertas circunstancias. En el caso de Pini Zahavi, la opción Yannick Carrasco ya está concretada a un precio cerrado mientras que Pavard resulta caro por ahora. Si el internacional francés quiere fichar deberá apretar para que las exigencias del Bayern sean mínimas.