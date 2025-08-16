El Barça arranca firme en un estreno muy caliente

El partido prometía ser caldeado en Son Moix, pero por otro motivo totalmente contrario a lo que vimos sobre el césped. Las altas temperaturas en la isla en el mes de Agosto provocaron muchas críticas por el horario del encuentro. Pero los bermellones terminaron desquiciados por otro motivo.

A pesar de ello, el Barça pareció que no se hubieran marchado nunca de vacaciones y ante los bermellones volvieron a demostrar ese gran nivel que permitió soñar por todo a los culés el curso pasado.

Aunque el partido se hace difícil de analizar ya que desde muy pronto el Mallorca se quedó con nueve tras una muy polémica acción que terminó en el segundo tanto de Ferran y puso furioso a Son Moix.

Raillo terminó en el suelo tras un tiro de Lamine / CATI CLADERA / EFE

Los culés arrancaron con fuerza, como marca los cánones, de Hansi Flick y Raphinha rápidamente puso a los visitantes en ventaja tras un centro exquisito de un Lamine Yamal que hizo lo que quiso por su banda. Mojica no lo pudo parar ni una vez, el '10' se estrenó dejando grandes destellos de calidad.

El Mallorca mejoró e incluso llegó con peligro al área de un dolorido Joan García que se llevó el susto del entrenamiento. Pero ni Muriqi, ni Sergi Darder estuvieron finos ante el meta de Sallent y permitieron que el 0-1 siguiese reinando en el marcador.

El partido cambio tras el polémico gol de Ferran

Pero la jugada clave que determinó el devenir del encuentro ocurrió en el 23. Un tiro de Lamine que blocó Raillo con la cara dejó al capitán bermellón por los suelos. José Luis Munuera se puso el silbato a la boca y todos los jugadores se quedaron parados, todos menos uno. Ferran aprovechó y mandó el balón directamente a la escuadra.

Una jugada que no deja indiferente a nadie. Los mallorquinistas con las manos en la cabeza sin entender porque el colegiado no paró el juego cuando el protocolo de este tipo de golpes lo explica, mientras que los culés defendían que el capitán mallorquinista no había sufrido un golpe tan duro como para caer desplomado al suelo. Juzguen ustedes mismos. En todo caso, Munuera no pitó y el gol de Ferran subió al marcador.

Aunque al principio, los culés no celebraron el gol pensando que el árbitro había anulado la jugada, pero no fue así. Una jugada que sacó totalmente del encuentro al Mallorca y que pasó de estar 0-1 a estar 0-2 y con dos jugadores menos en algo más de 10 minutos.

Dos rojas en seis minutos

Primero Morlanes, que había recibido una tarjeta amarilla por protestar la acción de Ferran y Raillo, cazó por detrás a Lamine Yamal cuando encaraba la portería. Segunda amarilla y con 10.

Seis minutos después, el Mallorca buscaba a la heroica el gol que le volviese a meter en el encuentro, pero Muriqi se equivocó (seguramente fruto del ambiente caldeado que se respiraba en Palma) y le dio a Joan García en la oreja con una patada muy dura. Munuera señaló amarilla, pero tras revisión de VAR lo expulsó.

Son Moix volvió a explotar cuando antes del final de la primera parte Raphinha entró de manera muy fea sobre Mateu Jaume y el árbitro no lo expulsó. El brasileño le pudo hacer mucho daño al lateral de Petra, pero se salvó.

Lamine pone el punto y final

Jagoba sabiendo como estaba el encuentro modificó parámtros y su equipo mejoró con nueve. El Mallorca incluso llegó a amenazar la puerta de un equipo barcelonista que veía con buenos ojos el 0-2.

Pero cuando el partido estaba por terminar, Lamine Yamal se picó. El extremo se encaró con Jan Salas y recibió una gran pitada del público, a lo que la joven perla azulgrana respondió marcando un golazo en la siguiente acción y haciendo su gesto de la corona.

Lamine Yamal marcó el último tanto del encuentro en Son Moix / Joan Mateu Parra / AP

El Barça volvió como terminó la pasada temporada, sumando de tres en tres. Las dos expulsiones facilitaron mucho el camino a unos culés que incendiaron Son Moix tras la acción de Ferran.