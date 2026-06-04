El Barça apuesta por Hafiz Gariba, el central captado en Accra y curtido en Cuarta Catalana

Hafiz Gariba llegó al Barça, seguramente, por la vía más bizarra que se recuerda en las categorías inferiores del club. Este central ghanés, de origen muy humilde y captado por la Fundación Marcet después de despuntar en unas pruebas en una academia de la capital, Accra, se ha ganado a pulso su estatus actual en La Masia.

Hafiz Gariba y Álex Campos apuntan alto / Dani Barbeito

Llegó con apenas 15 años a Barcelona dentro del plan que ofrece esta entidad de referencia en la formación de jóvenes talentos, extranjeros y nacionales. Allí se fogueó, por ejemplo, el actual portero del Barça Atlètic y del primer equipo Eder Aller. Gariba empezó viviendo en la residencia de Marcet, que también le ofrecía estudiar y formarse, una prioridad para él y su entorno.

'Scouts' de Barça y Madrid viendo a un 4ª Catalana

Pronto se empezó a atisbar que era un talento a seguir. Es rapidísimo en los espacios cortos, potente, tiene envergadura y está ganando musculatura, quizás un apartado en el que aún podía dar un salto.

Al no poder firmar por un club importante por tema bruocrático, Gariba empezó a foguearse en el Codolar, un club de Cuarta Catalana, la categoría más baja del fútbol catalán. Quedaba cerca de la Fundación Marcet (juegan en el campo del Horta) y cuadraba para empezar a competir pese a que iba a hacerlo contra rivales de bastante más edad que él.

Hafiz Gariba es un defensa muy completo / Dani Barbeito

Pese a que el escaparate quizás no era el más atractivo, empezó a correr la voz sobre la existencia de un central muy joven y con condiciones TOP. Y, aunque parezca curiosa, ojeadores de Barça o Real Madrid se acercaron a seguirlo en directo. Los dos clubes hicieron propuesta para llevárselo, pero fue finalmente el club azulgrana quien se llevó el gato al agua. Ahí fue clave la figura de Toni Hernández (actualmente dirigiendo la cantera de Los Angeles FC en Estados Unidos), que apostó por Hafiz.

Del Juvenil B a pilar con Pol Planas

El ghanés empezó en enero de 2025 en el Juvenil B del Barça y en esta campaña 2025/26 dio el salto al Juvenil A. Año importante en su carrera y en el que se ha ganado la confianza de Pol Planas. Se ha convertido en indiscutible y fue titular en los partidos decisivos de la Copa de Campeones. Se quedó con la miel en los labios en la final ante el Madrid, pero fue uno de los más destacados del cuadro barcelonista. Y eso que venía de sufrir una lesión de rodilla a principios de 2026.

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En el club valoran mucho su perfil rápido, su envergadura y su potencia en los duelos. Tiene buena salida de balón. Debería corregir algunos errores de concentración y ser capaz de ganar regularidad y fiabilidad, pero hay mucho margen. De momento, tiene dos años más de contrato con el Barça Atlètic y se espera que sea uno de los hombres importantes del filial.

De origen muy humilde

Tampoco se descarta que inicie la pretemporada con el primer equipo, si bien es algo que está por decidir. De momento, el 20 de julio estará citado, seguro, a las órdenes de Belletti para seguir con su viaje. Hafiz, con sus primeros sueldos en el Barça, también ha podido ayudar a su familia en Accra, como decíamos de origen muy humilde. Intenta ir a visitarles cuando puede pese a la distancia y las complicaciones.

Además, es un perfil muy discreto, apenas está pendiente de las redes sociales. Una figura, sin duda, a seguir en la formación azulgrana.