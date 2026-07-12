¿Por qué el Barça apuesta tan fuerte por Bisiwu?

El nombre de Jesse Bisiwu (18 años) hace tiempo que está marcado en rojo por los ojeadores de los grandes clubes de Europa. Sobre todo porque su perfil es uno de los más buscados y, dentro de ese prototipo —extremo, encarador, desequilibrante—, tiene características muy genuinas.

La amplitud de su zancada (se mueve ya alrededor del 1,86) le permite ganar metros sin aparentar esfuerzo, una de las claves de su desequilibrio. Esa envergadura, con unas piernas larguísimas, puede recordar a Rafael Leao, aunque por su forma de moverse y sus gestos técnicos la comparación más evidente es con futbolistas como Dembélé o Lamine.

Doblete brillante de Jesse Bisiwu en la UEFA Youth League / UEFA

Bisiwu transmite esa sensación de levitar por el campo propia de este tipo de futbolistas. De hecho, al igual que Lamine, no es un extremo que tenga las condiciones de velocistas como Gordon o Adeyemi, pero sí que maneja de manera asombrosa el cambio de ritmo. En muchas jugadas parte de un ritmo bajísimo, maneja ese tipo de pausa, para dejar atrás a su defensor con su forma de arrancar.

El Barça se gastará alrededor de 10 millones de euros. Una cifra importante por un jugador que apenas ha sacado la cabeza en la élite. Pero el razonamiento del club es que se trata de una inversión sostenible por uno de los jóvenes con mayor potencial de Europa.

Por eso no han sido decisivas sus cifras (1.014 minutos, 0 goles y 0 asistencias en la segunda categoría belga esta temporada) a la hora de descartar la inversión.

En el Barça están convencidos de que es cuestión de tiempo que ese potencial se traduzca en números. También son conscientes de que su situación contractual —descartó una renovación— ha penalizado su rendimiento en los últimos meses, donde el bajón ha sido evidente (también las oportunidades).

Hasta ahora, el mejor Bisiwu, el más dominante, ha aparecido jugando ante futbolistas de su edad: tanto en la Youth League como en el Europeo sub'17, donde fue una de las sensaciones. En parte, porque es de esos jugadores que entran por los ojos por sus gestos técnicos: son habituales sus tacones, recortes y giros.

Aspectos por pulir

El talón de Aquiles del futbolista ha sido sobre todo su relación con el gol. A pesar de generar mucho, su golpeo no es el de otros futbolistas con características parecidas a las suyas. También tiene una tendencia a ser individualista en la toma de decisiones, algo que deberá pulir si quiere tener opciones con Flick, que valora mucho las transiciones rápidas.

Jesse Bisiwu la joya belga que quiere el Barça / SPORT TV

El verano de los extremos

A la espera de que se concrete el fichaje, Bisiwu se suma a la apuesta del Barça este verano por los extremos. En un Barça con muchos mediocampistas, la hoja de ruta de Flick y Deco pasa por incorporar desequilibrio al equipo.

Ahora bien, mientras Gordon y Adeyemi son también especialistas en la presión, Bisiwu hasta ahora ha estado más enfocado en el juego con balón. Acostumbrado a ser el jugador que marca diferencias en ataque, en el Barça también se le pedirá un paso adelante en el aspecto defensivo.

En principio debería crecer en el filial, pero nadie se atreve a hacer pronósticos con un futbolista de este potencial. El Barça no ficha al Bisiwu actual, sino al jugador que se imagina que puede llegar a ser.