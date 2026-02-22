El Barça aprueba el censo electoral

La Junta Electoral del FC Barcelona aprobó de manera definitiva el censo electoral para las elecciones del próximo 15 de marzo. Tras gestionar las reclamaciones presentadas durante el periodo de exposición, el órgano validó que 114.504 socios y socias cumplen los requisitos necesarios para ejercer su derecho a voto en estos comicios.

El proceso se desarrolló conforme a lo establecido en el artículo 47.2 de los Estatutos. Entre el 15 y el 19 de febrero, durante cinco días naturales, la Oficina del Síndic puso a disposición de los socios el censo provisional para que pudieran realizar las comprobaciones oportunas.

Finalizado ese plazo, el Síndic trasladó a la Junta Electoral las observaciones recibidas, paso previo a la aprobación del listado definitivo, que ya es inalterable.

Cinco puntos de votación

Durante el periodo de revisión se registraron un total de 16.911 consultas, tanto telemáticas como presenciales. Estas gestiones derivaron en 50 correcciones de datos, sin que se produjera ninguna solicitud de inclusión o exclusión respecto al censo provisional que había sido aprobado el pasado 13 de febrero. Como referencia, en las elecciones de 2021 se contabilizaron 13.521 consultas.

El club recordó también que el censo será universal. Se habilitarán cinco puntos de votación en las cuatro demarcaciones provinciales catalanas —Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona— además de uno en el Principado de Andorra. Los socios podrán votar en cualquiera de estas sedes con independencia de su lugar de residencia.