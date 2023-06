El Barça aprieta por las salidas: Ansu, Ferrán y Kessié deben irse

El director de fútbol insistirá a sus entornos para precipitar acontecimientos. Se debe vender en junio Xavi apretará a los futbolistas con el claro mensaje de que no tendrán minutos

La cumbre de fichajes entre Xavi y la cúpula del Barça sirvió para consensuar incorporaciones, pero sobre todo para dejar claro que hay que apretar en las salidas para poder reforzar al equipo. El club intensificarálas gestiones para dar salida a varios futbolistas y la decisión está clara: Ansu, Ferrán Torres y Kessié deben salir y la prioridad absoluta es que dos de estas operaciones se hagan en junio.

Ya no hay medias tintas porque la necesidad aprieta. El plan de viabilidad aprobado por LaLiga debe ejecutarse y el Barça no puede esperar más porque el mercado avanza y pueden escaparse oportunidades. Habrá pocos fichajes, pero de calidad, aunque el objetivo ahora es trabajar en unas ventas que están muy frenadas por la poca disponibilidad de los jugadores afectados en salir. Y eso debe cambiar.

El director de fútbol, Mateu Alemany, volverá a hablar con los agentes de los jugadores para activar ofertas cuanto antes y el técnico, Xavi Hernández, deberá tener un papel importante. Xavi dejará claro a Ferrán, Ansu y Kessié que no tendrán minutos la próxima temporada por decisión de club. La situación económica es la que es y se deben tomar decisiones drásticas si se quiere evolucionar en el proyecto.

Los tres futbolistas, hasta ahora, han dejado claro que no piensan marcharse. Ansu tiene una oferta del Wolverhamtpon y su agente, Jorge Mendes, está buscando otros destinos con el compromiso de que el futbolista saldrá, pero el canterano blaugrana ya he hecho llegar el mensaje de que no piensa moverse. Sus últimas actuaciones como titular le han dado alas, pero el jugador debe comprender que no son suficientes para albergar esperanzas. Es la venta clave para desencallarlo todo.

En cuanto a Ferrán Torres, el futbolista ha pedido oportunidades y no entiende que se le abra la puerta cuando fue Xavi el que apostó por él. Dejó el Manchester City presionando para irse y ahora se encuentra en la lista de transferibles. Es joven y cree que puede revertir la situación, pero el club y los técnicos no lo ven así. En otras circunstancias se tendría más paciencia, pero ahora se necesita ahorrar en fichas y hay varios equipos que se han fijado en él.

Mientras tanto, Kessié ya ha comunicado vía agente que su deseo es continuar en el Barça. En este caso, el club blaugrana cree que es más como estrategia para poder elegir destino aunque por ahora se mantienen firmes. La idea del Barça en su caso es venderle a la Premier por más de 30 millones de euros, pero si no es posible, abrirían la opción de un intercambio con el Inter de Milán. Es clave que una o dos de estas operaciones se hagan antes del 30 de junio.

Más fácil queda la situación de los cedidos. Todos están en venta, hasta Abde, y en algunos casos su situación se puede aclarar pronto porque Nico, Lenglet y Umtiti están ya en la rampa de salida. Será un ahorro importante aunque el club sigue necesitando traspasos más altos.

Es por ello, que el Barça, en el caso de que las situaciones se enquisten, está abierto a alguna venta de las llamadas indeseadas. Se escucharán ofertas por todos los jugadores salvo intocables como Pedri, Araujo, Ter Stegen o De Jong. Y se analizará caso por caso. El nombre que surgió más es el de Raphinha, quien sí podría venderse por una cantidad cercana a los 90 millones de euros. Por ahora no se seguirá este camino, pero dentro de dos semanas, todo será posible.