El Barça aprieta a Mendes para que convenza a Ansu de salir

Ansu Fati está cerrado en banda. El Barça le ha aconsejado que lo mejor sería cerrar una cesión hasta finales de temporada para que pueda tener minutos y coger ritmo de competición, pero el futbolista no está por la labor. No tuvo una buena experiencia en el Brighton y en el equipo blaugrana se siente más arropado aunque no juegue. El Barça ha hecho un último apretón a su agente, Jorge Mendes, para que convenza al jugador con alguna propuesta en la que se siene protagonista por el bien de todos. Ansu ya sabe que aquí no va a tener minutos aunque Hansi Flick y su cuerpo técnico se han comprometido a cuidarle y a intentar que mejore su potencial físico en el caso de que se quede.

La postura del Barça con Ansu está clara desde antes de las Navidades y así se le comunicó al jugador. Por un lado, el director deportivo, Deco, habló con su agente, Jorge Mendes, para que intentara buscarle equipo y, por otro, Hansi Flick le explicó su realidad dentro de la plantilla. Flick no le cerró la puerta a continuar, pero le recomendó que saliera cedido para revitalizar su carrera deportiva. Este curso solo ha disputado 186 minutos en 8 partidos y en las últimas semanas no ha entrado en varias convocatorias. Y Flick, públicamente, ha dejado claro lo que piensa sin ser demasiado duro con el canterano.

Hace una semana, Laporta y Deco se reunieron con Jorge Mendes en Lisboa y éste les comunicó la negativa de Ansu a salir, algo que dejó decepcionados a los dirigentes blaugrana, que necesitan salidas para aligerar el margen salarial. En ese encuentro, le insistieron que tendría vía libre para una cesión y que el club ayudaría económicamente si fuera necesario. Pero ni así. La postura del futbolista parece inamovible.

En las últimas horas, el Barça está apretando con el convencimiento de que es lo mejor para el futbolista. Si Ansu se queda, pasará la temporada prácticamente en blanco y se convertirá en un auténtico problema de cara al futuro. Tiene contrato hasta el 2027 y al Barça le gustaría solucionar ya de forma definitiva su situación en junio, pero necesita que juegue y se muestre porque, de lo contrario, será complicadísimo colocarle. Solo parece que en Arabia Saudí podría encontrar acomodo.

Mendes maneja el interés de varios equipos turcos por Ansu, pero hay más. El agente estaría en disposición de colocarle en algún portugués y en España hay equipos que han preguntado por él. El representante ha respetado la voluntad del futbolista, pero también tiene claro que lo mejor para su carrera es que tenga minutos. Cuando se fue al Brighton, Mendes ya consiguió que Ansu reconsiderara su postura y ahora en el Barça confían en que obre el milagro en los seis días que quedan para cerrar el mercado. El Barça lo está intentando y no dan nada por seguro hasta el lunes por la noche.