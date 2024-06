El Barça aprieta por Dani Olmo

Deco recibió en las oficinas de la Ciutat Esportiva a Juanma López. El agente de Dani Olmo llegó acompañado del también representante Andy Bara, que, a su vez, tiene como cliente a Mika Faye, central del Barça Atlètic. Durante la reunión, celebrada este pasado martes, se habló, pues, del futuro de ambos futbolistas, tal y como estaba previsto a la hora de agendar la cita. En el caso del jugador del filial se establecieron las bases para una salida que podría ser inminente (antes del 30 de junio), mientras que en lo referente a Dani Olmo, el director deportivo expuso que el Barça va a hacer todo lo que está en sus manos para vestir al de Terrassa de blaugrana.

La charla sirvió para dejar claro que Olmo es una de las prioridades deportivas del proyecto que iniciará Hansi Flick en el banquillo. Ya lo era para Xavi y, en ese sentido, nada ha cambiado. Se trata de uno de los mejores futbolistas de Europa en su posición. Pero Deco no solo trató aspectos deportivos, sino que aprovechó para entrar al detalle en materia económica. Como es sabido, el Barça no atraviesa por su mejor momento financiero y, antes de realizar cualquier operación, deberá sanear mínimamente sus cuentas. Los despachos trabajan a destajo para poder dotar al director deportivo del mínimo músculo financiero necesario para un fichaje como el de Olmo.

Mientras, Deco va sentando las bases para, llegado el momento, poder ejecutar. En ese sentido, además del tema deportivo, que se trató ampliamente, se empezó a hablar del contrato. El Barça entiende que, debido a su economía, no puede alcanzar las cifras que puedan ofrecerle otros clubs, pero sí el contrato más largo posible para compensar una ficha no tan importante. Ahí Deco también echó mano de las emociones, recordando a Juanma López, agente de Olmo, de dónde salió el jugador, que viviría cerca de su familia después de muchos años jugando por Europa. Eso, de todas formas, no supone ningún aliciente extra porque es el propio jugador quien así piensa. La adaptación no sería ningún problema porque viene de serie.

El factor RB Leipzig

Así, el acuerdo entre Barça y futbolista, más allá de las diferencias normales en toda negociación, no debería ser ningún impedimento para que Dani Olmo pueda jugar de blaugrana. Sí lo es, en cambio, la cláusula de salida que el catalán firmó en su renovación hasta 2027 con el RB Leipzig. La cifra de salida es de 60 millones de euros para algunos clubs, uno de ellos el Barça. Eso sí, hay tiempo hasta el próximo 15 de julio, fecha en la que la cláusula expira y, por lo tanto, habría que negociar con el club alemán la cifra de forma directa, lo que podría aumentar las cantidades y dificultaría muchísimo su fichaje.

De este punto se habló también durante la reunión porque, lógicamente, es algo que preocupa del lado del jugador teniendo en cuenta las particularidades económicas que vive hoy el Barça. Deco expuso que la intención es negociar directamente con el RB Leipzig para encontrar la fórmula que satisfaga a las dos partes porque a día de hoy el Barça no tiene capacidad para invertir de golpe esos 60 millones. La intención sería pagar a plazos, aunque eso suponga encarecer algo más el fichaje.

Dani Olmo marcó muchos goles en los equipos alevines, infantiles y cadetes del Barça / FCB

El director deportivo es consciente de que, antes de hablar con el conjunto germano, debía hacerlo directamente con el representante de Dani Olmo para conocer sus intenciones y sentar las bases de un futuro acuerdo. Deco puso las cartas encima de la mesa y fue franco en cuanto a la situación de la entidad, pero también quiso dejar muy claro que el Barça va a hacer todo lo posible para fichar al internacional español, que está arriba del todo en la lista de prioridades y así se lo hizo saber a Juanma López.