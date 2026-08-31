El Barça aprieta por un central del Betis para reforzar el filial

El Barça Atlètic no levanta el pie del acelerador. La dirección deportiva blaugrana continúa trabajando para completar una plantilla competitiva que permita al filial pelear por el regreso a Primera Federación después de dos temporadas en Segunda Federación. Uno de los últimos nombres que ha aparecido en el radar es Jean Emmanuel N'Goran, central del Real Betis.

El zaguero ya conoce bien al Barça. N'Goran tuvo protagonismo con el juvenil verdiblanco en la UEFA Youth League y llegó a marcarle un gol precisamente al conjunto blaugrana en copa, dejando buenas sensaciones.

Ahora, el Barça quiere hacerse con sus servicios. Según ha informado Ángel García en 'Cazurreando', el club blaugrana está apretando para cerrar su incorporación. La operación, sin embargo, no será sencilla. El Rayo Vallecano también se ha interesado por el defensa y cuenta con un argumento de peso: ofrecerle la posibilidad de competir directamente por un puesto en su primer equipo.

El defensa del Betis, N'goran, gana la copa del rey juvenil / @Instagram ngoran_jean_emmanuel_05

El Betis, además, ya ha recibido propuestas por el joven central. Albacete y Córdoba se habían interesado por su incorporación, pero el conjunto verdiblanco rechazó ambas ofertas. El escenario ha cambiado con la entrada en escena de Barça y Rayo, dos clubes que pueden ofrecer al futbolista proyectos diferentes para continuar con su progresión.

El Barça quiere adelantarse al Rayo

El interés blaugrana se enmarca en la profunda remodelación que está viviendo el Barça Atlètic. El club ha realizado numerosos movimientos durante el verano para construir un equipo capaz de competir por el ascenso, con incorporaciones como Joni Hernández, Juan Ybarra, Ignasi Quer, Javi Castro, Josué Caicedo, Patricio Pacífico, Aziz Issah y Mirza Catovic, el último en incorporarse al proyecto.

A ellos se suman jóvenes con una proyección especial dentro de la estructura blaugrana, como Hamza Abdelkarim y Jesse Bisiwu, que pueden moverse entre el filial y el primer equipo dependiendo de las necesidades de Hansi Flick.

Bisiwu se estrenó con el Barça Atlètic / Valentí Enrich

Ahora, la prioridad pasa por reforzar la zaga y N'Goran aparece como una de las opciones que más gustan. El central del Betis reúne el perfil que busca el Barça: juventud, margen de crecimiento y experiencia en una cantera de primer nivel.

El gran obstáculo es la competencia del Rayo. El conjunto madrileño puede ofrecerle un escenario especialmente atractivo. En el club blaugrana mantienen el optimismo y esperan poder adelantarse. N'Goran puede convertirse en uno de los últimos movimientos de un Barça Atlètic que quiere dar un paso adelante y volver cuanto antes a Primera Federación.