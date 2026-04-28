El Barça apretará a Bardghji por su futuro

El Barça está pendiente de una última reunión con el entorno de Roony Bardghji para definir el futuro inmediato del futbolista. El extremo sueco no está demasiado satisfecho de su primera temporada en el club blaugrana en cuanto a minutos, aunque este fin de curso podría hacerle meditar su situación ya que lo va a jugar prácticamente todo. Bardghji ya hizo llegar sus dudas durante el mes de febrero y se quejó, incluso, públicamente. Tiene ofertas importantes para salir cedido o traspasado y algunos clubs como el Inter han expresado su interés por él en posibles operaciones de intercambio como sería en la negociación por Bastoni. Pese a todo, la postura del Barça es clara y se confía en el futbolista para el presente y el futuro.

En el club blaugrana entienden la frustración de Bardghji por no tener minutos, aunque el futbolista sueco sabía de antemano su rol cuando firmó por el Barça. Incluso, el extremo pudo salir cedido en los últimos días del mercado de agosto si no se conseguía inscribirle, aunque finalmente pudo obtener dorsal tras un complicado verano con el límite salarial. Bardghji tenía claro que venía a competir con Lamine Yamal, aunque esperaba haber gozado de más rotaciones durante la temporada.

La idea de Bardghji es sopesar una salida del Barça en verano si hay alguna oferta interesante a nivel deportivo. Y seguro que la tendrá, ya que varios clubs se han dirigido al Barça para preguntar por él. El Betis sería el principal candidato en el caso de elegir España y en el extranjero llueven intereses. Desde el Inter o la Juventus en Italia hasta el Mónaco, el Oporto, el Ajax o el Sttugart en el fútbol europeo. Alguna de estas propuestas es, incluso, de tantear un traspaso con opción de recompra para el club blaugrana, algo que daría ingresos a la entidad y permitiría mantener un control de futuro sobre el futbolista.

Pese a todo, en el Barça hay muchas dudas y debate sobre este tema. Consideran que Bardghji tiene nivel suficiente para jugar en el equipo blaugrana y que este año de aprendizaje le ha servido para crecer como futbolista. Y están convencidos de que se trata de un jugador diferencial y que va a ir a más. Es cierto que con una cesión podría avanzar su progresión, pero su salida dejaría un hueco muy importante en la banda derecha, que podría obligar a fichar. Y es que el Barça necesita un sustituto de Lamine Yamal, sobre todo por la gran acumulación de partidos de la estrella blaugrana. La lesión muscular de Lamine es solo un aviso de esta sobreexplotación, por lo que la gestión del jugador va a ser diferente a partir de ahora y se tendrá máxima cautela.

La dirección deportiva del Barça no está demasiado por la labor de dejar salir a Bardghji. No sería una prioridad en estos momentos. Y debería ser el propio futbolista el que pida expresamente marcharse para continuar su proyección. Es una carpeta en la que no hay consenso al cien por cien, por lo que podría pasar de todo en las próximas semanas. Lo que queda claro es que la titularidad de Bardghji en los últimos partidos de Liga puede ayudar a calmar la cosa.