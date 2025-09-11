El Barça aplaza temporalmente su adhesión a la Grada Visitante de LaLiga

El FC Barcelona ha aplazado temporalmente su adhesión a la Grada Visitante de LaLiga EA Sports, aunque tiene previsto volver al proyecto en cuanto supere la situación de interinidad actual que le ha obligado a disputar el partido contra el Valencia del próximo 14 de septiembre en el Estadi Johan Cruyff. Por el momento, ha recurrido a acuerdos puntuales.

Grada Visitante es un proyecto de LaLiga y en el que participan muchos de los clubes de la Primera División, destinado a facilitar el acceso de las aficiones a los estadios cuando sus equipos juegan como visitantes, destinando parte del aforo de los recintos a los seguidores rivales a unos precios asequibles.

En la temporada 2024/25 se vendieron 64.000 entradas y el convenio firmado por los clubes ha sido revisado y mejorado para garantizar un porcentaje mínimo de localidades en función de la capacidad de cada estadio, manteniendo un precio máximo de 30 euros. El objetivo es que hayan más localidades en recintos con mayor aforo y así que más aficionados puedan disfrutar de la competición en diferentes campos a lo largo de la temporada 2025/26.

En el nuevo convenio se ha incorporado la regulación de las entradas de intercambio para reforzar la reciprocidad y la transparencia entre los clubes adheridos. El objetivo es que con estos cambios y el trabajo conjunto de todos los clubes participantes se puedan superar en un 15% los resultados del curso anterior.

El Barça, más adelante

En el caso del Barça, por el momento no se ha podido adherir al nuevo convenio porque legalmente no lo puede hacer hasta que no vuelva a jugar como equipo local en un estadio con el aforo mínimo requerido para firmar el convenio. Como es sabido, el Estadi Johan Cruyff dispone de 6.000 localidades, por debajo del mínimo de 8.00 exigidas.

Dadas las circunstancias que atraviesa el Barça, LaLiga aceptó que excepcionalmente el Johan acoja este fin de semana el partido de la cuarta jornada de LaLiga frente al Valencia, una vez que se han mejorado las instalaciones y se ha instalado el VAR.

Al mismo tiempo, se sigue trabajando con la máxima celeridad en el Spotify Camp Nou y en los despachos para conseguir los permisos que permitan abrir el coliseo azulgrana en una primera fase, con capacidad para 27.000 espectadores.

Acuerdos puntuales

El Barça suscribirá el acuerdo de la Grada Visitante cuando se confirme la vuelta al Spotify Camp Nou con un aforo regular. Hasta entonces, el club ha optado por la fórmula de acordar partido a partido con cada rival el cupo de entradas que cede en función de la demanda y la disponibilidad y manteniendo el precio estipulado en el convenio de 30 euros. En el caso del choque frente al Valencia se han reservado 290 entradas.

Hasta el momento, en la presente temporada se han adherido al convenio Grada Visitante catorce clubes, incluyendo a los tres recién ascendidos. Son Celta, Deportivo Alavés, Athletic Club, CA Osasuna, Girona FC, Valencia CF, RCD Mallorca, Atlético de Madrid, Getafe CF, Real Betis, Sevilla FC, Levante UD, Elche CF y Real Oviedo.

El nuevo modelo proporcional por capacidad permitirá aumentar las entradas disponibles y beneficiar a un mayor número de aficionados en toda la competición. El objetivo es reforzar el ambiente y la presencia de seguidores visitantes en los estadios de LaLiga.