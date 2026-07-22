El Barça aplaza al jueves el anuncio y la presentación de Adeyemi

El Barça ya tiene cerrado su segundo fichaje para la próxima temporada, aunque la oficialidad se ha ido retrasando esta semana, pero por fin hay fecha. Según ha podido saber SPORT, el club azulgrana anunciará este jueves 23 de julio a Karim Adeyemi como nuevo jugador procedente del Borussia Dortmund.

El alemán llegó a Barcelona el pasado miércoles 15, hace ya una semana, para cerrar los últimos trámites de su incorporación, pero todavía no ha podido ser presentado. Los dos principales motivos del retraso son cuestiones contractuales y burocráticas, una situación similar a la que ya se vivió con el fichaje de Gordon. De hecho, el Barça quiere evitar que vuelva a repetirse un contratiempo como el del inglés, cuya presentación se anunció con ocho horas de retraso.

El delantero alemán superó la revisión médica un día después de aterrizar en Barcelona y lleva una semana esperando para vestir por fin la camiseta azulgrana. Tras su presentación, se incorporará a la plantilla para comenzar los entrenamientos a las órdenes de Hansi Flick y viajar el próximo lunes a Inglaterra para el 'stage' de pretemporada.

Karim Adeyemi, a su llegada a Barcelona / Valentí Enrich

El club aplazó inicialmente la presentación porque Joan Laporta viajó a Nueva York para presenciar la final del Mundial entre España y Argentina, aunque el presidente ya está de vuelta en Barcelona para acompañar al jugador en su puesta de largo.

A su llegada al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Laporta avanzó que el alemán sería presentado este miércoles. Esa era la intención inicial del club, aunque finalmente el acto se ha pospuesto al jueves 23.

Pese al retraso, el acuerdo con el Borussia Dortmund y con el propio futbolista nunca ha corrido peligro. La operación quedó cerrada la semana pasada y el Barça abonará 22 millones de euros fijos más siete en variables vinculadas a títulos conquistados y partidos disputados por el extremo. Además, el club alemán conservará el 20 % de la plusvalía de un futuro traspaso. Adeyemi firmará por cinco temporadas con un salario cercano a los seis millones de euros brutos por curso.

Si no surge ningún contratiempo, el Barça hará oficial mañana por la mañana el fichaje de Adeyemi y, alrededor de las 13:00 horas, será presentado en el Spotify Camp Nou junto al presidente Joan Laporta y Deco.