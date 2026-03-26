El Barça analiza el mercado de laterales zurdos: tres opciones por si se necesita fichar

En el Barça no se descarta ir al mercado para fichar a un lateral zurdo en el caso que se de alguna salida indeseada a través de un traspaso. Tanto Alejandro Balde como Gerard Martín son dos futbolistas cotizados y en el club blaugrana no se descarta que pueda haber movimientos. La dirección deportiva desea estar preparada por si fuera necesario incorporar a un jugador de primer nivel y hay nombres que se miran con atención. Grimaldo (Bayer Leverkusen), Cambiaso (Juventus) y Lewis Hall (Newcastle) son tres perfiles que encajan en el perfil deportivo, aunque no se decidirá nada hasta saber si hay ingresos.

El Barça ya estuvo cerca de fichar lateral zurdo el curso pasado. En aquel entonces, el club recibió una propuesta del Wolverhampton por Gerard Martín y pudo salir aunque finalmente el canterano decidió quedarse y no dio opción alguna al traspaso. Este verano puede pasar lo mismo con él y con Balde, aunque en el Barça no esconden que vendría bien una venta. Si se debe ir al mercado a fichar se necesitan recursos y fichas libres, por lo que la puerta puede estar abierta dependiendo de las ofertas que lleguen.

El primer jugador encima de la mesa es Grimaldo. Ya se habló con el futbolista y su entorno en verano y estaba dispuesto a venir. Su precio no llegaría a los 15 millones de euros y su predisposición sigue siendo total. Conoce la casa y su llegada sería de rendimiento inmediato con un estilo que encaja perfectamente en el plan de Hansi Flick. Es un nombre a tener en cuenta por calidad y por la cantidad final de la operación, que entraría dentro de los parámetros del club blaugrana.

El segundo lateral es Cambiaso, de la Juventus. El internacional italiano es un nombre sorpresa, pero gente bien informada asegura que el Barça le ha seguido mucho, mucho durante la última temporada. Jugador con buena llegada ofensiva y fuerte defensivamente. Con experiencia internacional y ya hecho. Aquí el principal problema es su tasación, ya que la Juve no le vendería por menos de 30 millones de euros. Y un dato: Pep Guardiola le quería sí o sí el verano pasado, pero no hubo acuerdo económico. Lo veía ideal para su Manchester City.

El último nombre gusta en el Barça, pero podría ser inviable. A los técnicos les encantó las evoluciones de Lewis Hall en la eliminatoria de Champions ante el Barça. Lateral de recorrido y muy difícil de pasar defensivamente. Su tasación es de 30 millones de euros, pero el Newcastle no suele vender, por lo que parece inviable el tema. Hay otros laterales que han sido ofrecidos en las últimas semanas. Algo se está moviendo en esta posición.