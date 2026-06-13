El Barça amplía su red comercial de BLM con una nueva tienda en Girona

El FC Barcelona sigue ampliando su presencia comercial y ha inaugurado una nueva Barça Botiga en Girona, una apertura que refuerza la estrategia de expansión impulsada por Barça Licensing & Merchandising (BLM), la sociedad encargada de gestionar el negocio de retail del club.

El nuevo establecimiento está situado en el número 3 de la Pujada del Pont de Pedra, en pleno Barri Vell de Girona, una de las zonas con mayor actividad comercial y turística de la ciudad. La tienda cuenta con una superficie de 100 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y ofrecerá toda la gama de productos oficiales del club, incluyendo equipaciones, merchandising y colecciones para hombre, mujer y niño.

Así luce el interior de la FCB Botiga de Girona / FCB

Más allá de la oferta comercial, el espacio incorpora varios elementos vinculados a la identidad local. Entre ellos destaca una cerámica integrada en el suelo inspirada en colores y símbolos representativos de Girona y Catalunya. Además, la tienda cuenta con un mural pintado a mano por una ilustradora para este proyecto, una obra inspirada en el Tapís de la Creació, una de las piezas patrimoniales más emblemáticas de la ciudad, conservada en la Catedral de Girona.

Expansión global

La apertura de esta nueva Barça Botiga se enmarca dentro del crecimiento de la red comercial del club en los últimos años. Con la incorporación del establecimiento de Girona, el FC Barcelona alcanza las 15 tiendas propias gestionadas directamente por la entidad y suma otras 10 bajo régimen de licencia.

El negocio de retail se ha convertido en una de las áreas estratégicas del club desde la creación de BLM en 2018. Durante la temporada 2022-23 se inauguraron ocho nuevas tiendas propias, consolidando una red que incluye ubicaciones como Spotify Camp Nou, Canaletes, Passeig de Gràcia, La Maquinista, La Roca Village, Tarragona, los aeropuertos de Barcelona y Madrid, además de otros puntos de gran afluencia turística.

La apuesta por seguir ampliando la red de establecimientos responde también al excelente momento económico que atraviesa BLM, considerada internamente como una de las grandes fuentes de ingresos de la entidad. Aunque el ejercicio 2025-26 todavía no está cerrado, en el club aseguran que se superarán por primera vez los 200 millones de euros de facturación a través de esta división, por encima incluso de las previsiones presupuestadas.

Las camisetas de Lamine Yamal y Pedri, las más vendidas / FCB

El acuerdo con Nike, clave

El crecimiento de BLM se ha visto impulsado principalmente por el nuevo acuerdo firmado con Nike en 2024. Tras meses de negociaciones, en las que el club también exploró alternativas con Puma e incluso estudió la posibilidad de gestionar directamente la fabricación de sus equipaciones, la entidad presidida por Joan Laporta consiguió incorporar activos considerados estratégicos, especialmente el control de una parte relevante del comercio electrónico internacional.

La posibilidad de vender productos oficiales directamente a clientes fuera de España ha disparado los ingresos comerciales del club, una tendencia que también se ha visto reforzada por la apertura de nuevas tiendas oficiales. Así, la llegada de la Barça Botiga de Girona representa un paso más dentro de una estrategia que se ha convertido en uno de los pilares económicos del FC Barcelona.