FC BARCELONA
El Barça amplía la Grada d'Animació hasta 1.200 aficionados para el clásico
El FC Barcelona da un paso más en la recuperación de la animación total en el Spotify Camp Nou con un aumento del aforo en la Grada para el partido contra el Real Madrid
El FC Barcelona ha dado un paso de gigante en la recuperación de su animación en el Spotify Camp Nou.
De cara al clásico de este domingo ante el Real Madrid, la Grada d'Animació del Espai Gol 1957 contará con cerca de 1.200 aficionados, una cifra que supone un aumento significativo respecto a los primeros partidos de la temporada que contaron con los 'supporters' culés.
El punto de partida, recordemos, fue el encuentro ante el Sevilla FC, donde la presencia en esta zona del estadio se situó en torno a los 700 seguidores. Desde entonces, el club ha trabajado en un crecimiento controlado de la asistencia, siempre dentro de un marco de diálogo con los diferentes grupos de animación.
Este incremento ha sido posible gracias a las conversaciones mantenidas durante los últimos meses en la mesa de diálogo impulsada por la entidad azulgrana, en la que participan Almogàvers, Nostra Ensenya, Suporters Barça y Front 532.
Siguiendo la hoja de ruta marcada, el clásico supondrá un paso definitivo para contar con un espacio a pleno rendimiento, aumentando el aforo aproximadamente en 500 aficionados en esta zona.
Desde el Barça insisten en que este proceso se ha desarrollado de manera ordenada y consensuada, y subrayan además que en esta mesa de diálogo no ha participado en ningún momento el grupo denominado Seguiment FCB.
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