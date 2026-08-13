El Barça amplía su apuesta por África: nueva Barça Academy en Túnez

El FC Barcelona continúa ampliando su presencia en África. Después de recuperar su actividad en Egipto y reforzar sus vínculos con el país a través del fichaje de Hamza Abdelkarim y del próximo Trofeu Joan Gamper ante el Al Ahly, el club azulgrana da ahora un nuevo paso con la apertura de una Barça Academy en Túnez.

La nueva academia comenzará a funcionar el próximo mes de septiembre después de la excelente acogida que tuvieron los campus organizados durante junio y julio. La respuesta de las familias y de la comunidad local ha llevado al Barça a apostar por una presencia estable en un país donde el fútbol es uno de los deportes más populares. Con esta apertura, el club alcanzará las 29 Barça Academy repartidas por todo el mundo, consolidando además su apuesta por desarrollar talento y transmitir su metodología más allá de Catalunya.

Túnez, el nuevo paso del Barça

La apertura de la academia llega después de que los campus de verano sirvieran como primera toma de contacto entre la metodología azulgrana y los jóvenes futbolistas tunecinos. La experiencia fue suficientemente positiva para que el club decidiera convertir el proyecto en una estructura permanente.

El acuerdo fue sellado en las oficinas del Barça por Benny Megreli, director de la Barça Academy, y Sergi Barjuan, director deportivo de la Barça Academy, junto a Mohamed Ali Meddeb, representante del socio local. Además, el club desplazará a un director técnico a Túnez para garantizar que la metodología Barça se aplique siguiendo los estándares de formación de la entidad.

África gana peso

La llegada a Túnez se enmarca en una expansión internacional en la que África está adquiriendo cada vez más protagonismo para el Barça. El reciente regreso de la Barça Academy a Egipto y la incorporación de Hamza al primer equipo han reforzado la conexión con el continente, que vuelve a convertirse en un territorio de interés para la captación y formación de jóvenes talentos.

El Barça ha vuelto a Egipto para hacer dos camps de Barça Acedemy / FC BARCELONA

Ahora Túnez se suma a ese mapa con un proyecto que pretende contribuir también al crecimiento del fútbol local. La intención del Barça es que los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades siguiendo una metodología basada en el juego creativo y ofensivo.

La estructura internacional del Barça cuenta actualmente con 11 academias en Asia-Pacífico, 10 en América y ocho repartidas entre Europa y Oriente Medio. Con Túnez, el club alcanzará las 29 academias y seguirá extendiendo una metodología que busca formar futbolistas y, al mismo tiempo, transmitir la identidad azulgrana por todo el mundo.